https://ria.ru/20231031/aeroflot-1906374519.html

"Аэрофлот" 1 декабря возобновит рейсы из "Шереметьево" в Архангельск

"Аэрофлот" 1 декабря возобновит рейсы из "Шереметьево" в Архангельск - РИА Новости, 31.10.2023

"Аэрофлот" 1 декабря возобновит рейсы из "Шереметьево" в Архангельск

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 декабря возобновляет регулярные рейсы из аэропорта "Шереметьево" в Архангельск, сообщает перевозчик. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:34

2023-10-31T11:34

2023-10-31T12:10

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 декабря возобновляет регулярные рейсы из аэропорта "Шереметьево" в Архангельск, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" с 1 декабря возобновляет регулярные рейсы из аэропорта "Шереметьево" в Архангельск. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении. Отмечается, что полеты по маршруту Москва - Архангельск - Москва будут выполняться ежедневно на самолётах Airbus A320. Вылет рейса SU1334 из Москвы в 21.00 мск, прилёт в Архангельск в 23.05. Обратный рейс SU1335 вылетает из Архангельска в 5.55 и прибывает в Шереметьево в 8.05. Перевозчик сообщает, что в зимнем сезонном расписании из Москвы в Архангельск под кодом SU также будет летать авиакомпания "Россия". Этот авиаперевозчик запланировал два ежедневных рейса на самолётах Superjet 100. Таким образом, общее количество рейсов группы "Аэрофлот" между Москвой и Архангельском достигнет трех в сутки. В компании напоминают, что прямые рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Архангельск были приостановлены в связи с реконструкцией взлётно-посадочной полосы в аэропорту "Талаги". "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевёз 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом акций в 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.

https://ria.ru/20231030/aeroflot-1906148836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, шереметьево (аэропорт), архангельск, аэрофлот, airbus a320, новости - туризм