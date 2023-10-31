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"Аэрофлот" 1 декабря возобновит рейсы из "Шереметьево" в Архангельск - РИА Новости, 31.10.2023
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Туризм
 
11:34 31.10.2023 (обновлено: 12:10 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/aeroflot-1906374519.html
"Аэрофлот" 1 декабря возобновит рейсы из "Шереметьево" в Архангельск
"Аэрофлот" 1 декабря возобновит рейсы из "Шереметьево" в Архангельск - РИА Новости, 31.10.2023
"Аэрофлот" 1 декабря возобновит рейсы из "Шереметьево" в Архангельск
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 декабря возобновляет регулярные рейсы из аэропорта "Шереметьево" в Архангельск, сообщает перевозчик. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:34
2023-10-31T12:10
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шереметьево (аэропорт)
архангельск
аэрофлот
airbus a320
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 декабря возобновляет регулярные рейсы из аэропорта "Шереметьево" в Архангельск, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" с 1 декабря возобновляет регулярные рейсы из аэропорта "Шереметьево" в Архангельск. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении. Отмечается, что полеты по маршруту Москва - Архангельск - Москва будут выполняться ежедневно на самолётах Airbus A320. Вылет рейса SU1334 из Москвы в 21.00 мск, прилёт в Архангельск в 23.05. Обратный рейс SU1335 вылетает из Архангельска в 5.55 и прибывает в Шереметьево в 8.05. Перевозчик сообщает, что в зимнем сезонном расписании из Москвы в Архангельск под кодом SU также будет летать авиакомпания "Россия". Этот авиаперевозчик запланировал два ежедневных рейса на самолётах Superjet 100. Таким образом, общее количество рейсов группы "Аэрофлот" между Москвой и Архангельском достигнет трех в сутки. В компании напоминают, что прямые рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Архангельск были приостановлены в связи с реконструкцией взлётно-посадочной полосы в аэропорту "Талаги". "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевёз 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом акций в 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
https://ria.ru/20231030/aeroflot-1906148836.html
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москва, шереметьево (аэропорт), архангельск, аэрофлот, airbus a320, новости - туризм
Москва, Шереметьево (аэропорт), Архангельск, Аэрофлот, Airbus A320, Туризм, Новости - Туризм
"Аэрофлот" 1 декабря возобновит рейсы из "Шереметьево" в Архангельск

"Аэрофлот" с декабря возобновит рейсы из "Шереметьево" в Архангельск

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 декабря возобновляет регулярные рейсы из аэропорта "Шереметьево" в Архангельск, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" с 1 декабря возобновляет регулярные рейсы из аэропорта "Шереметьево" в Архангельск. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что полеты по маршруту Москва - Архангельск - Москва будут выполняться ежедневно на самолётах Airbus A320. Вылет рейса SU1334 из Москвы в 21.00 мск, прилёт в Архангельск в 23.05. Обратный рейс SU1335 вылетает из Архангельска в 5.55 и прибывает в Шереметьево в 8.05.
Перевозчик сообщает, что в зимнем сезонном расписании из Москвы в Архангельск под кодом SU также будет летать авиакомпания "Россия". Этот авиаперевозчик запланировал два ежедневных рейса на самолётах Superjet 100. Таким образом, общее количество рейсов группы "Аэрофлот" между Москвой и Архангельском достигнет трех в сутки.
В компании напоминают, что прямые рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Архангельск были приостановлены в связи с реконструкцией взлётно-посадочной полосы в аэропорту "Талаги".
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"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевёз 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом акций в 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
 
ТуризмМоскваШереметьево (аэропорт)АрхангельскАэрофлотAirbus A320Новости - Туризм
 
 
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