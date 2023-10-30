https://ria.ru/20231030/zemletryasenie-1906278577.html
На Ямайке произошло землетрясение магнитудой 5,4
На Ямайке произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 30.10.2023
На Ямайке произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от столицы Ямайки Кингстона, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:58
2023-10-30T19:58
2023-10-30T19:58
в мире
ямайка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от столицы Ямайки Кингстона, сообщает Геологическая служба США (USGS). Подземный толчок был зафиксирован в 15.57 по времени UTC (18.57 мск) в 29 километрах от района города Кингстон, где проживают более 583 тысяч человек и в 16 километрах от города Порт-Антонио с населением около 14,5 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
ямайка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ямайка
На Ямайке произошло землетрясение магнитудой 5,4
USGS: на Ямайке произошло землетрясение магнитудой 5,4