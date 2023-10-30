https://ria.ru/20231030/zemletryasenie-1906278577.html

На Ямайке произошло землетрясение магнитудой 5,4

На Ямайке произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 30.10.2023

На Ямайке произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от столицы Ямайки Кингстона, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T19:58

2023-10-30T19:58

2023-10-30T19:58

в мире

ямайка

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от столицы Ямайки Кингстона, сообщает Геологическая служба США (USGS). Подземный толчок был зафиксирован в 15.57 по времени UTC (18.57 мск) в 29 километрах от района города Кингстон, где проживают более 583 тысяч человек и в 16 километрах от города Порт-Антонио с населением около 14,5 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

ямайка

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в мире, ямайка