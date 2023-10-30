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В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 30.10.2023
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19:46 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/zemletryasenie-1906276783.html
В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,2
В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 30.10.2023
В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш, уже пострадавшей от мощных толчков в феврале, сообщает управление РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:46
2023-10-30T19:46
в мире
турция
кахраманмараш
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АНКАРА, 30 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш, уже пострадавшей от мощных толчков в феврале, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети X, подземные толчки зарегистрированы в 19.25 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,07 километра. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки тогда ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, турция, кахраманмараш
В мире, Турция, Кахраманмараш
В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,2

AFAD: в турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,2

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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АНКАРА, 30 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш, уже пострадавшей от мощных толчков в феврале, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в соцсети X, подземные толчки зарегистрированы в 19.25 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун.
Очаг землетрясения залегал на глубине 7,07 километра.
Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки тогда ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах
6 февраля, 10:24
 
В миреТурцияКахраманмараш
 
 
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