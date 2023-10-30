https://ria.ru/20231030/zemletryasenie-1906276783.html

В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,2

В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 30.10.2023

В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш, уже пострадавшей от мощных толчков в феврале, сообщает управление РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T19:46

2023-10-30T19:46

2023-10-30T19:46

в мире

турция

кахраманмараш

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АНКАРА, 30 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш, уже пострадавшей от мощных толчков в феврале, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети X, подземные толчки зарегистрированы в 19.25 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,07 километра. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки тогда ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

кахраманмараш

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в мире, турция, кахраманмараш