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СМИ: Зеленский тратит все силы на то, чтобы убедить Запад в победе Украины - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906285440.html
СМИ: Зеленский тратит все силы на то, чтобы убедить Запад в победе Украины
СМИ: Зеленский тратит все силы на то, чтобы убедить Запад в победе Украины - РИА Новости, 30.10.2023
СМИ: Зеленский тратит все силы на то, чтобы убедить Запад в победе Украины
Журнал Time пишет о признании Владимира Зеленского о том, что все его силы уходят на убеждение Запада в "победе" Киева. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T20:45
2023-10-30T20:45
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Журнал Time пишет о признании Владимира Зеленского о том, что все его силы уходят на убеждение Запада в "победе" Киева. "На это уходят все твои силы, вся твоя энергия. Понимаешь ты? Это отнимает очень много всего", - сказал Зеленский журналу, говоря о том, что никто не верит в "победу" Украины так, как он. В материале журнала говорится, что Зеленский чувствует постоянную необходимость все время убеждать своих союзников, что с их помощью Украина якобы может победить. Недавно газета New York Times признала, что украинское контрнаступление достигло лишь минимального эффекта, а российские укрепления сделали каждую атаку Киева чрезвычайно дорогостоящей. Кроме того, провал украинского контрнаступления признавала и французская газета Monde, написав, что украинская армия теряет множество солдат, а поставки боеприпасов западных стран не покрывают её нужды. Газета Washington Post в свою очередь писала, что западные чиновники на фоне провала украинского контрнаступления призывают журналистов не сосредотачиваться на ежедневном развитии ситуации на поле боя. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231030/uvolnenie-1906271603.html
https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906257284.html
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906284459.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: Зеленский тратит все силы на то, чтобы убедить Запад в победе Украины

Time: Зеленский признал, что все силы уходят на убеждение Запада в победе ВСУ

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Журнал Time пишет о признании Владимира Зеленского о том, что все его силы уходят на убеждение Запада в "победе" Киева.
"На это уходят все твои силы, вся твоя энергия. Понимаешь ты? Это отнимает очень много всего", - сказал Зеленский журналу, говоря о том, что никто не верит в "победу" Украины так, как он.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
СМИ: на Украине из-за ситуации на фронте могут уволить министра и генерала
Вчера, 19:26
В материале журнала говорится, что Зеленский чувствует постоянную необходимость все время убеждать своих союзников, что с их помощью Украина якобы может победить.
Недавно газета New York Times признала, что украинское контрнаступление достигло лишь минимального эффекта, а российские укрепления сделали каждую атаку Киева чрезвычайно дорогостоящей. Кроме того, провал украинского контрнаступления признавала и французская газета Monde, написав, что украинская армия теряет множество солдат, а поставки боеприпасов западных стран не покрывают её нужды.
Газета Washington Post в свою очередь писала, что западные чиновники на фоне провала украинского контрнаступления призывают журналистов не сосредотачиваться на ежедневном развитии ситуации на поле боя.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Зеленского разозлили итоги визита в США, пишут СМИ
Вчера, 18:00
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Помощник Зеленского назвал главную проблему ВСУ
Вчера, 20:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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