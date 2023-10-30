https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906285440.html

СМИ: Зеленский тратит все силы на то, чтобы убедить Запад в победе Украины

СМИ: Зеленский тратит все силы на то, чтобы убедить Запад в победе Украины - РИА Новости, 30.10.2023

СМИ: Зеленский тратит все силы на то, чтобы убедить Запад в победе Украины

Журнал Time пишет о признании Владимира Зеленского о том, что все его силы уходят на убеждение Запада в "победе" Киева. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T20:45

2023-10-30T20:45

2023-10-30T20:45

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Журнал Time пишет о признании Владимира Зеленского о том, что все его силы уходят на убеждение Запада в "победе" Киева. "На это уходят все твои силы, вся твоя энергия. Понимаешь ты? Это отнимает очень много всего", - сказал Зеленский журналу, говоря о том, что никто не верит в "победу" Украины так, как он. В материале журнала говорится, что Зеленский чувствует постоянную необходимость все время убеждать своих союзников, что с их помощью Украина якобы может победить. Недавно газета New York Times признала, что украинское контрнаступление достигло лишь минимального эффекта, а российские укрепления сделали каждую атаку Киева чрезвычайно дорогостоящей. Кроме того, провал украинского контрнаступления признавала и французская газета Monde, написав, что украинская армия теряет множество солдат, а поставки боеприпасов западных стран не покрывают её нужды. Газета Washington Post в свою очередь писала, что западные чиновники на фоне провала украинского контрнаступления призывают журналистов не сосредотачиваться на ежедневном развитии ситуации на поле боя. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231030/uvolnenie-1906271603.html

https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906257284.html

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906284459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины