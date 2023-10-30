https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906065777.html

"Поздравляю". Зеленского поблагодарили за помощь российской армии

"Поздравляю". Зеленского поблагодарили за помощь российской армии - РИА Новости, 30.10.2023

"Поздравляю". Зеленского поблагодарили за помощь российской армии

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского об обсуждении мирной формулы на Мальте. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T05:49

2023-10-30T05:49

2023-10-30T11:29

в мире

украина

мальта

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского об обсуждении мирной формулы на Мальте."Меня бы больше беспокоило, какое оружие российская армия разворачивала и будет разворачивать в следующем месяце. Вы даете России возможность усовершенствовать все свои системы вооружения. Продолжайте в том же духе, поздравляю", — сыронизировал Philippe Desrosiers."Никого не интересует твоя формула мира. Начинай переговоры или готовь план побега, так как они идут за тобой", — предупредил hilary ojukwu."Ты осточертел миру, они все понимают, что ты был мошенником, убийцей и марионеткой", — отметил The New Revolution."Слова, слова и ничего для того, что принесло бы мир", — возмутился Ingrid jacobs."Скоро ты сдашься, просто предупреждаю", — написал 8bitgeek.Международная встреча по Украине на Мальте прошла с 28 по 29 октября.

https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906052697.html

украина

мальта

россия

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в мире, украина, мальта, россия, владимир зеленский