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"Поздравляю". Зеленского поблагодарили за помощь российской армии - РИА Новости, 30.10.2023
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05:49 30.10.2023 (обновлено: 11:29 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906065777.html
"Поздравляю". Зеленского поблагодарили за помощь российской армии
"Поздравляю". Зеленского поблагодарили за помощь российской армии - РИА Новости, 30.10.2023
"Поздравляю". Зеленского поблагодарили за помощь российской армии
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского об обсуждении мирной формулы на Мальте. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:49
2023-10-30T11:29
в мире
украина
мальта
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского об обсуждении мирной формулы на Мальте.&quot;Меня бы больше беспокоило, какое оружие российская армия разворачивала и будет разворачивать в следующем месяце. Вы даете России возможность усовершенствовать все свои системы вооружения. Продолжайте в том же духе, поздравляю&quot;, — сыронизировал Philippe Desrosiers."Никого не интересует твоя формула мира. Начинай переговоры или готовь план побега, так как они идут за тобой", — предупредил hilary ojukwu."Ты осточертел миру, они все понимают, что ты был мошенником, убийцей и марионеткой", — отметил The New Revolution."Слова, слова и ничего для того, что принесло бы мир", — возмутился Ingrid jacobs."Скоро ты сдашься, просто предупреждаю", — написал 8bitgeek.Международная встреча по Украине на Мальте прошла с 28 по 29 октября.
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в мире, украина, мальта, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Мальта, Россия, Владимир Зеленский
"Поздравляю". Зеленского поблагодарили за помощь российской армии

Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Зеленского на Мальте

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского об обсуждении мирной формулы на Мальте.
«

"Меня бы больше беспокоило, какое оружие российская армия разворачивала и будет разворачивать в следующем месяце. Вы даете России возможность усовершенствовать все свои системы вооружения. Продолжайте в том же духе, поздравляю", — сыронизировал Philippe Desrosiers.

"Никого не интересует твоя формула мира. Начинай переговоры или готовь план побега, так как они идут за тобой", — предупредил hilary ojukwu.
"Ты осточертел миру, они все понимают, что ты был мошенником, убийцей и марионеткой", — отметил The New Revolution.
"Слова, слова и ничего для того, что принесло бы мир", — возмутился Ingrid jacobs.
"Скоро ты сдашься, просто предупреждаю", — написал 8bitgeek.
Международная встреча по Украине на Мальте прошла с 28 по 29 октября.
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