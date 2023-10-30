https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906052697.html

"Вы уже умерли?" Американцы обратились к Зеленскому с неожиданной просьбой

"Вы уже умерли?" Американцы обратились к Зеленскому с неожиданной просьбой - РИА Новости, 30.10.2023

"Вы уже умерли?" Американцы обратились к Зеленскому с неожиданной просьбой

Читатели американской Breitbart призвали Владимира Зеленского прислушаться к украинским протестующим, требующим провести демобилизацию в рядах ВСУ. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T01:44

2023-10-30T01:44

2023-10-30T08:02

в мире

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россия

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Читатели американской Breitbart призвали Владимира Зеленского прислушаться к украинским протестующим, требующим провести демобилизацию в рядах ВСУ."Эти протесты до невозможности наивны. Украина больше не принадлежит народу. Они всего лишь ресурс для борьбы с Россией. "Вы все уже умерли?" — "Еще нет." — "Тогда продолжайте сражаться", — возмутился AlexTheGreat."Ограничением" на срок службы должен стать полный отказ от призыва. Остановите резню, в результате которой целое поколение украинцев гибнет за то, чтобы деньги продолжали течь на счета тирана Зеленского, Байдена, их приближенных и других политиков, которым нужно отмыть деньги", — высказался SantiagoElGato."Свобода и мир наступят тогда, когда неонацистский режим в Киеве капитулирует", — отметил TaTa."Что же, если они не собираются воевать за свою страну, тогда Байден должен перестать тратить наши деньги на очередной Афганистан", — съязвил YellowLabFan."Зеленский войдет в историю как тиран, продавший свою страну", — прокомментировал Hotep — Cat Ruler of Egypt.Ранее украинские СМИ сообщали о массовых демонстрациях по всей стране. Участники акций выходили на улицы с требованием провести демобилизацию солдат ВСУ, находящихся на фронте с февраля прошлого года. Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1906039071.html

https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905917011.html

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