https://ria.ru/20231030/zaschita-1906293136.html

Путин призвал спецслужбы действовать твердо для защиты конституции

Путин призвал спецслужбы действовать твердо для защиты конституции - РИА Новости, 30.10.2023

Путин призвал спецслужбы действовать твердо для защиты конституции

Спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T21:30

2023-10-30T21:30

2023-10-30T21:47

россия

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6b38a9da050082621a50fab2a36d9c.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт - РИА Новости. Спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия, заявил президент России Владимир Путин."Я хочу обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твердых, своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Дагестане.

https://ria.ru/20231030/russia-1906291948.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, политика