https://ria.ru/20231030/zaschita-1906293136.html
Путин призвал спецслужбы действовать твердо для защиты конституции
Путин призвал спецслужбы действовать твердо для защиты конституции - РИА Новости, 30.10.2023
Путин призвал спецслужбы действовать твердо для защиты конституции
Спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:30
2023-10-30T21:30
2023-10-30T21:47
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6b38a9da050082621a50fab2a36d9c.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт - РИА Новости. Спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия, заявил президент России Владимир Путин."Я хочу обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твердых, своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Дагестане.
https://ria.ru/20231030/russia-1906291948.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37a341357fd567801cf0a4ce30485d7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин призвал спецслужбы действовать твердо для защиты конституции
Путин призвал спецслужбы действовать твердо для защиты конституции России
НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт - РИА Новости. Спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия, заявил президент России Владимир Путин.
"Я хочу обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твердых, своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Дагестане.
Россия сражается за принципы справедливого мироустройства, заявил Путин