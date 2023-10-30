https://ria.ru/20231030/zalozhniki-1906282543.html

СМИ: глава "Моссад" обсудил в Катаре вопрос освобождения заложников из Газы

СМИ: глава "Моссад" обсудил в Катаре вопрос освобождения заложников из Газы - РИА Новости, 30.10.2023

СМИ: глава "Моссад" обсудил в Катаре вопрос освобождения заложников из Газы

Глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа в минувшие выходные посетил Катар для обсуждения посредничества этой страны в освобождении более 235 РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T20:29

2023-10-30T20:29

2023-10-30T20:34

в мире

катар

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа в минувшие выходные посетил Катар для обсуждения посредничества этой страны в освобождении более 235 израильских и иностранных граждан из Газы, сообщает портал Axios со ссылкой на источники."Барнеа посетил Катар в минувшие выходные и встретился с высокопоставленными официальными лицами Катара, чтобы обсудить их усилия по освобождению более 235 израильских и иностранных граждан, которые были взяты в заложники и доставлены в Газу", - говорится в сообщении.Отмечается, что Катар в настоящее время является главным посредником между Израилем и ХАМАС по вопросу освобождения заложников.В понедельник Армия Израиля сообщила об освобождении в ходе операции военнослужащей, которая была взята в заложники движением ХАМАС 7 октября.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231030/izrail-1906274989.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

катар

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в мире, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль