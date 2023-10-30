https://ria.ru/20231030/zalozhniki-1906128054.html

СМИ сообщили об усложнении переговоров по освобождению заложников в Газе

СМИ сообщили об усложнении переговоров по освобождению заложников в Газе - РИА Новости, 30.10.2023

СМИ сообщили об усложнении переговоров по освобождению заложников в Газе

Израиль и палестинское движение ХАМАС продолжают вести непрямые переговоры по освобождению заложников, но расширение операций армии Израиля (ЦАХАЛ) усложнили... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:14

2023-10-30T12:14

2023-10-30T12:15

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

армия обороны израиля (цахал)

хамас

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС продолжают вести непрямые переговоры по освобождению заложников, но расширение операций армии Израиля (ЦАХАЛ) усложнили процесс, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Они все еще разговаривают. Они слушают... Конечно, темп не такой, который был в четверг и пятницу, но переговоры не прекратились", - приводит издание слова источника, который отметил, что признаков "скорого прорыва" по этому вопросу больше нет. Неназванный чиновник из Катара также подтвердил, что переговоры, которые проводятся при посредничестве Дохи, "продолжаются", но добавил, что наземные операции ЦАХАЛ осложнили процесс. По мнению источников издания, решение Израиля расширить наземные операции в секторе Газа в пятницу разбило надежды на скорое соглашение между сторонами. Financial Times также приводит слова неназванного дипломата одно из западных стран. По его словам, в конце прошлой недели "были большие ожидания" по поводу заключения соглашения межу Израилем и ХАМАС, однако этого так и не произошло, так как между сторонами отсутствует доверие. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил в пятницу, что ЦАХАЛ расширяет наземные маневры на территории сектора Газы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, армия обороны израиля (цахал), хамас