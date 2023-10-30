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МИД ФРГ подтвердил гибель немецкого заложника в секторе Газа
МИД ФРГ подтвердил гибель немецкого заложника в секторе Газа - РИА Новости, 30.10.2023
МИД ФРГ подтвердил гибель немецкого заложника в секторе Газа
МИД Германии подтвердил в понедельник гибель одного из граждан страны, находящихся в плену у палестинских группировок в секторе Газа, его фамилия не называется. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:01
2023-10-30T14:01
2023-10-30T14:01
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хамас
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. МИД Германии подтвердил в понедельник гибель одного из граждан страны, находящихся в плену у палестинских группировок в секторе Газа, его фамилия не называется. Ранее в понедельник мать похищенной в Израиле немки Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, сообщила о гибели дочери. "По имеющейся у нас информации, мы должны подтвердить смерть еще одного человека с немецким гражданством", - заявил представитель МИД на пресс-конференции кабмина. После этого трансляция пресс-конференции была ненадолго прервана в связи с представлением конфиденциальной информации. История 22-летней Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что после этого ей была оказана медицинская помощь в одной из больниц сектора Газа. В видеообращении мать Шани обращалась к властям Германии с требованием "не спорить об ответственности", а "вытащить" девушку из сектора Газа и вернуть ее домой. Шани Лук имеет немецкое и израильское гражданство и несколько раз навещала своих бабушку и дедушку в Равенсбурге (земля Баден-Вюртемберг). Ее мать, католичка, позже перешедшая в иудаизм, эмигрировала в Израиль. Ее отец-еврей - израильтянин.
https://ria.ru/20231027/khamas-1905658306.html
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германия, израиль, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Германия, Израиль, ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД ФРГ подтвердил гибель немецкого заложника в секторе Газа
МИД ФРГ подтвердил гибель немецкого заложника в Газе, но фамилию не назвал