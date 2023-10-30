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В Калужской области откроют четыре виртуальных концертных зала в 2024 году - РИА Новости, 30.10.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
20:20 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/zal-1906281238.html
В Калужской области откроют четыре виртуальных концертных зала в 2024 году
В Калужской области откроют четыре виртуальных концертных зала в 2024 году - РИА Новости, 30.10.2023
В Калужской области откроют четыре виртуальных концертных зала в 2024 году
Калужская область получит федеральное финансирование на открытие в 2024 году четырех виртуальных концертных залов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T20:20
2023-10-30T20:20
калужская область
калужская область
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КАЛУГА, 30 окт – РИА Новости. Калужская область получит федеральное финансирование на открытие в 2024 году четырех виртуальных концертных залов, сообщает правительство региона. "В следующем году в регионе будет продолжена работа по созданию виртуальных концертных залов. Все четыре заявки, подготовленные министерством культуры и туризма Калужской области, прошли конкурсный отбор и признаны победителями. Финансирование из федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов в 2024 году составит 3,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Правительство Калужской области уточняет, что работа проводится в рамках национального проекта "Культура". Современное мультимедийное оборудование и скоростной интернет появятся в Малоярославецкой детской художественной школе имени А.Е. Куликова, Козельской детской школе искусств, районном краеведческом музее в городе Кондрово, в городской библиотеке города Белоусово, информирует областное правительство. "У посетителей этих учреждений будет возможность смотреть видеозаписи или онлайн-трансляции лучших образцов академического музыкального искусства", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20231030/kaluga-1906280156.html
https://ria.ru/20231023/proekt-1904647740.html
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калужская область
Калужская область, Калужская область
В Калужской области откроют четыре виртуальных концертных зала в 2024 году

В Калужской области откроют четыре виртуальных концертных зала в 2024 году

CC BY-SA 4.0 / Hexenmesser / Калужская область
Калужская область - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Hexenmesser /
Калужская область. Архивное фото
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КАЛУГА, 30 окт – РИА Новости. Калужская область получит федеральное финансирование на открытие в 2024 году четырех виртуальных концертных залов, сообщает правительство региона.
"В следующем году в регионе будет продолжена работа по созданию виртуальных концертных залов. Все четыре заявки, подготовленные министерством культуры и туризма Калужской области, прошли конкурсный отбор и признаны победителями. Финансирование из федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов в 2024 году составит 3,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Правительство Калужской области уточняет, что работа проводится в рамках национального проекта "Культура".
Современное мультимедийное оборудование и скоростной интернет появятся в Малоярославецкой детской художественной школе имени А.Е. Куликова, Козельской детской школе искусств, районном краеведческом музее в городе Кондрово, в городской библиотеке города Белоусово, информирует областное правительство.
"У посетителей этих учреждений будет возможность смотреть видеозаписи или онлайн-трансляции лучших образцов академического музыкального искусства", - указывается в сообщении.
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