https://ria.ru/20231030/zal-1906281238.html

В Калужской области откроют четыре виртуальных концертных зала в 2024 году

В Калужской области откроют четыре виртуальных концертных зала в 2024 году - РИА Новости, 30.10.2023

В Калужской области откроют четыре виртуальных концертных зала в 2024 году

Калужская область получит федеральное финансирование на открытие в 2024 году четырех виртуальных концертных залов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T20:20

2023-10-30T20:20

2023-10-30T20:20

калужская область

калужская область

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КАЛУГА, 30 окт – РИА Новости. Калужская область получит федеральное финансирование на открытие в 2024 году четырех виртуальных концертных залов, сообщает правительство региона. "В следующем году в регионе будет продолжена работа по созданию виртуальных концертных залов. Все четыре заявки, подготовленные министерством культуры и туризма Калужской области, прошли конкурсный отбор и признаны победителями. Финансирование из федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов в 2024 году составит 3,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Правительство Калужской области уточняет, что работа проводится в рамках национального проекта "Культура". Современное мультимедийное оборудование и скоростной интернет появятся в Малоярославецкой детской художественной школе имени А.Е. Куликова, Козельской детской школе искусств, районном краеведческом музее в городе Кондрово, в городской библиотеке города Белоусово, информирует областное правительство. "У посетителей этих учреждений будет возможность смотреть видеозаписи или онлайн-трансляции лучших образцов академического музыкального искусства", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20231030/kaluga-1906280156.html

https://ria.ru/20231023/proekt-1904647740.html

калужская область

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калужская область