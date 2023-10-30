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Якутия покажет на выставке-форуме "Россия" драму о войне и мультфильм - РИА Новости, 30.10.2023
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16:30 30.10.2023 (обновлено: 16:31 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/yakutiya-1906217902.html
Якутия покажет на выставке-форуме "Россия" драму о войне и мультфильм
Якутия покажет на выставке-форуме "Россия" драму о войне и мультфильм - РИА Новости, 30.10.2023
Якутия покажет на выставке-форуме "Россия" драму о войне и мультфильм
Якутия покажет участникам и гостям международной выставки-форума "Россия" военно-историческую драму и 3D-мульфильм, сообщает пресс-служба администрации главы и... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:30
2023-10-30T16:31
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ЯКУТСК, 30 окт - РИА Новости. Якутия покажет участникам и гостям международной выставки-форума "Россия" военно-историческую драму и 3D-мульфильм, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. "На площадке Международной выставки-форума "Россия" в рамках Дней Якутии 12 ноября состоятся показы короткометражного 3D-мультфильма "Бык холода" и военно-исторической драмы "Рядовой Чээрин", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что фильм "Рядовой Чээрин" о молодом охотнике Егоре Чээрине, победившем в схватке с немецкими снайперами в 1943 году, снят по повести якутского писателя-фронтовика Тимофея Сметанина. Якутский мультфильм "Бык холода" создан анимационной студией "Тундра" - резидентом креативного кластера "Квартал Труда". Мультфильм рассказывает, как старый мастер Петр помог воплотить в жизнь мечту мальчика Айаала. Мальчик не только прикоснулся к секретам ледяного искусства и узнал якутские традиции, но и познакомился с самим Быком холода. По словам главы республики Айсена Николаева, Якутия - территория, где народные традиции и культура переплетаются с ультрасовременными технологиями и креативными идеями. Республика удивит посетителей выставки своими достижениями и проектами. Ранее сообщалось о том, что три якутских кинокартины были отмечены на международном фестивале в канадском Торонто. Мультфильм "Бык холода" завоевал приз в номинации "За сохранение языка коренных народов". Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ.
https://ria.ru/20231030/kalendar-1906128815.html
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торонто, москва, айсен николаев
Торонто, Москва, Айсен Николаев
Якутия покажет на выставке-форуме "Россия" драму о войне и мультфильм

Якутия покажет на форуме "Россия" драму о войне и мультфильм "Бык холода"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 30 окт - РИА Новости. Якутия покажет участникам и гостям международной выставки-форума "Россия" военно-историческую драму и 3D-мульфильм, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
"На площадке Международной выставки-форума "Россия" в рамках Дней Якутии 12 ноября состоятся показы короткометражного 3D-мультфильма "Бык холода" и военно-исторической драмы "Рядовой Чээрин", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что фильм "Рядовой Чээрин" о молодом охотнике Егоре Чээрине, победившем в схватке с немецкими снайперами в 1943 году, снят по повести якутского писателя-фронтовика Тимофея Сметанина. Якутский мультфильм "Бык холода" создан анимационной студией "Тундра" - резидентом креативного кластера "Квартал Труда". Мультфильм рассказывает, как старый мастер Петр помог воплотить в жизнь мечту мальчика Айаала. Мальчик не только прикоснулся к секретам ледяного искусства и узнал якутские традиции, но и познакомился с самим Быком холода.
По словам главы республики Айсена Николаева, Якутия - территория, где народные традиции и культура переплетаются с ультрасовременными технологиями и креативными идеями. Республика удивит посетителей выставки своими достижениями и проектами.
Ранее сообщалось о том, что три якутских кинокартины были отмечены на международном фестивале в канадском Торонто. Мультфильм "Бык холода" завоевал приз в номинации "За сохранение языка коренных народов".
Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ.
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