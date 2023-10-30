https://ria.ru/20231030/vzyatki-1906194892.html

В Орле бывшего дорожника будут судить за взятки на 30 миллионов

В Орле бывшего дорожника будут судить за взятки на 30 миллионов - РИА Новости, 30.10.2023

В Орле бывшего дорожника будут судить за взятки на 30 миллионов

Бывшего сотрудника управления автомобильной магистрали Москва-Харьков будут судить в Орле по обвинению в получении взяток на 30 миллионов рублей за организацию... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:34

2023-10-30T15:34

2023-10-30T15:34

происшествия

орел

россия

орловская область

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бывшего сотрудника управления автомобильной магистрали Москва-Харьков будут судить в Орле по обвинению в получении взяток на 30 миллионов рублей за организацию и ускоренную выдачу разрешений на перевозку грузов, сообщили в СУСК РФ по Орловской области. "Обвиняемый в период с 2017 по 2022 годы посредством перечисления на расчетные счета получил лично и через посредников от шести представителей грузоперевозчиков взятки в общей сумме свыше 30 миллионов 675 тысяч рублей за организацию, обеспечение, подготовку и выдачу в ускоренном, первоочередном, беспрепятственном порядке специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования Российской Федерации транспортными средствами грузоперевозчиков", – говорится в сообщении. Как уточнили в прокуратуре Орловской области, экс-сотрудник ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства" обвиняется по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах). Отмечается, что фигуранту вменили 6 эпизодов, вину он не признал. Уголовное дело направлено в Заводской районный суд города Орла. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, обвиняемый - Сергей Ким, он работал в ведомстве с 2000 года, в должности ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог управления – с 2016 года.

https://ria.ru/20230911/sud-1895509998.html

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происшествия, орел, россия, орловская область