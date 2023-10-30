https://ria.ru/20231030/vystavka-1906298857.html

День Татарстана пройдет на выставке-форуме "Россия" 2 декабря

День Татарстана пройдет на выставке-форуме "Россия" 2 декабря - РИА Новости, 30.10.2023

День Татарстана пройдет на выставке-форуме "Россия" 2 декабря

День Республики Татарстан пройдет 2 декабря в рамках масштабной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, на которой будут представлены достижения субъектов страны,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T22:15

2023-10-30T22:15

2023-10-30T22:16

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

талия минуллина

казань

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. День Республики Татарстан пройдет 2 декабря в рамках масштабной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, на которой будут представлены достижения субъектов страны, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.Посетители смогут окунуться в атмосферу республики: совершить прогулку по историческому центру, увидеть татарские обряды, посмотреть местное кино, попробовать национальную кухню. Центральной экспозицией станет сфера с национальным орнаментом."Стенд Республики Татарстан посвящен тому, как регион развивается в рамках национальных проектов Российской Федерации, в сферах экономики, промышленности, но в большей степени акцент будет сделан на социальную сферу. Речь идет о здравоохранении, образовании, спорте, туризме и культуре", - отметила Минуллина, слова которой приводит пресс-служба регионального правительства.Дизайн сферы с орнаментом покажет гостям гармонию, олицетворяющую богатство и красоту татарской культуры, где история и современность сливаются в единство. Центральный элемент экспозиции внутри сферы поможет всем желающим посмотреть презентации, обучающие лекции, видеофильмы о республике.С левой стороны стенда расположится детская интерактивная зона с различными увлекательными активностями: маленькие посетители смогут с помощью фломастеров разукрасить интерактивную стену, а также собрать пазл на магнитной доске, отметили в пресс-службе.В экспозиции представят и две книги с шестью известными татарскими сказками. Познакомиться с произведениями гости смогут после наведения мобильного устройства на QR-код.Также на одной из частей стенда с водными словами "было", "стало", "будет" посетители смогут ознакомиться с достижениями региона за последние десятилетия и будущими проектами.Кроме того, гостям предложат совершить виртуальную велопрогулку по утренней Казани, прокатившись по Кремлевской набережной или набережной озера Кабан, прогуляться по историческому центру, узнать все о величественном городском архитектурном ансамбле.Второго декабря состоится День региона – Республики Татарстан, где все желающие смогут увидеть татарские обряды, послушать народных исполнителей республики."В День Республики Татарстан площадку посетит раис республики Рустам Нургалиевич Минниханов. В рамках этого дня запланирована культурная программа, в отдельном павильоне будут показывать татарское кино, также гостям выставки представят национальную кухню. Призываем всех посетить стенд региона, будет интересно!" - заключила Минуллина.Выставка стартует 4 ноября 2023 года и будет доступна для посещения до 12 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231027/festival-1905668111.html

https://ria.ru/20231027/sobyanin-1905549601.html

https://ria.ru/20230928/gumpomosch-1899275992.html

https://ria.ru/20231018/tatarstan-1903632108.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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республика татарстан (татарстан), талия минуллина, казань