https://ria.ru/20231030/vybory-1906222300.html

В Молдавии могут отменить результаты местных выборов, допустили в оппозиции

В Молдавии могут отменить результаты местных выборов, допустили в оппозиции - РИА Новости, 30.10.2023

В Молдавии могут отменить результаты местных выборов, допустили в оппозиции

Депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Адела Райляну предположила, что власти Молдавии в случае провала правящей партии "Действие и... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T16:41

2023-10-30T16:41

2023-10-30T16:41

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Адела Райляну предположила, что власти Молдавии в случае провала правящей партии "Действие и солидарность" могут отменить результаты местных выборов, которые намечены на 5 октября. В понедельник молдавская Комиссия по ЧС приостановила по запросу Службы информации и безопасности (СИБ) республики действие лицензии у шести телеканалов. По словам главы СИБ Александра Мустяцэ, телеканалы представляют риск для безопасности страны. В тот же Мустяцэ заявил, что подписал указ, согласно которому будет заблокирован 31 интернет-портал, в том числе 21 управляющийся из России. "Теперь вы понимаете, почему сохраняется чрезвычайное положение? Уничтожить каждый голос, критикующий режим! Они понимают, что почва уходит у них из-под ног и прибегают к репрессивным мерам, чтобы остаться у власти. Мы не удивимся, если по решению Комиссии по ЧС отменят и результаты местных выборов, после того как они констатируют громкий провал в крупных городах и в большинстве коммун (объединяющие два или более села - ред.)", - написала Раиляну на своей странице в соцсети. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. В 2024 году в стране пройдут президентские выборы, а в 2025 - парламентские.

https://ria.ru/20231030/yazyk-1906181417.html

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