https://ria.ru/20231030/volontery-1906137373.html

Волонтеры Нижнего Новгорода начали сбор средств для стокилограммового пса

Волонтеры Нижнего Новгорода начали сбор средств для стокилограммового пса - РИА Новости, 30.10.2023

Волонтеры Нижнего Новгорода начали сбор средств для стокилограммового пса

Волонтеры в Нижнем Новгороде открыли сбор средств для лечения и покупки специальных кормов для собаки весом почти 100 килограммов, говорится в публикации на... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:46

2023-10-30T12:46

2023-10-30T15:38

общество

нижний новгород

собаки

волонтеры

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Волонтеры в Нижнем Новгороде открыли сбор средств для лечения и покупки специальных кормов для собаки весом почти 100 килограммов, говорится в публикации на странице благотворительного фонда защиты животных "Сострадание НН" в соцсети "ВКонтакте". Пса, которому, по мнению волонтеров, около пяти лет, нашли на улице. На странице размещена фотография чрезмерно упитанной собаки на весах, которые показывают 99,9 килограмма. Животному дали кличку Кругетс. "Не нужно быть ветеринарным врачом, чтобы увидеть и понять, что у собаки сильнейшие проблемы со здоровьем. Кругетс практически не ходит. Он встает на лапы с невероятной болью, поэтому делает это очень редко, соответственно, мочится и опорожняется Кругетс под себя. Пес страдает, ночами воя и поскуливая от невыносимых болей", — говорится в публикации.Отмечается, что провести полноценный осмотр животного очень трудно. Кроме того, возникли большие проблемы с помещением пса в стационар, поскольку в госпитале нет таких больших боксов. "Очевидно, что крайняя степень ожирения наносит вред всему организму — от эндокринологии до ортопедии. На данный момент пса уже осмотрел диетолог, мы взяли анализы крови, потребуется еще множество исследований на исключение эндокринных патологий", — рассказали волонтеры.Чтобы проверить суставы лап собаки, которые терпят колоссальную нагрузку, нужно сделать рентген. Но для этого собаке нужно похудеть до 50 килограммов. Иначе, по словам волонтеров, "рентген-лучи просто не пробьют суставы". Сейчас Кругетс проходит диагностические исследования и получает обезболивание. Однако диетический корм, в котором пес нуждается, стоит очень дорого. "Наших средств едва хватает на лечение, но бросить Кругетса мы тоже не можем, ведь пес просто погибнет один на улице", — написали волонтеры, открыв сбор средств.Кроме специального корма, Кругетсу необходимы противовоспалительные и болеутоляющие препараты, одноразовые пеленки и средства для обработки пролежней.

https://ria.ru/20231023/pes-1904665872.html

https://ria.ru/20231029/kinolog-1905915237.html

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общество, нижний новгород, собаки, волонтеры