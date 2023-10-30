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Волонтеры Нижнего Новгорода начали сбор средств для стокилограммового пса - РИА Новости, 30.10.2023
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12:46 30.10.2023 (обновлено: 15:38 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/volontery-1906137373.html
Волонтеры Нижнего Новгорода начали сбор средств для стокилограммового пса
Волонтеры Нижнего Новгорода начали сбор средств для стокилограммового пса - РИА Новости, 30.10.2023
Волонтеры Нижнего Новгорода начали сбор средств для стокилограммового пса
Волонтеры в Нижнем Новгороде открыли сбор средств для лечения и покупки специальных кормов для собаки весом почти 100 килограммов, говорится в публикации на... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:46
2023-10-30T15:38
общество
нижний новгород
собаки
волонтеры
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Волонтеры в Нижнем Новгороде открыли сбор средств для лечения и покупки специальных кормов для собаки весом почти 100 килограммов, говорится в публикации на странице благотворительного фонда защиты животных "Сострадание НН" в соцсети "ВКонтакте". Пса, которому, по мнению волонтеров, около пяти лет, нашли на улице. На странице размещена фотография чрезмерно упитанной собаки на весах, которые показывают 99,9 килограмма. Животному дали кличку Кругетс. &quot;Не нужно быть ветеринарным врачом, чтобы увидеть и понять, что у собаки сильнейшие проблемы со здоровьем. Кругетс практически не ходит. Он встает на лапы с невероятной болью, поэтому делает это очень редко, соответственно, мочится и опорожняется Кругетс под себя. Пес страдает, ночами воя и поскуливая от невыносимых болей&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что провести полноценный осмотр животного очень трудно. Кроме того, возникли большие проблемы с помещением пса в стационар, поскольку в госпитале нет таких больших боксов. "Очевидно, что крайняя степень ожирения наносит вред всему организму — от эндокринологии до ортопедии. На данный момент пса уже осмотрел диетолог, мы взяли анализы крови, потребуется еще множество исследований на исключение эндокринных патологий", — рассказали волонтеры.Чтобы проверить суставы лап собаки, которые терпят колоссальную нагрузку, нужно сделать рентген. Но для этого собаке нужно похудеть до 50 килограммов. Иначе, по словам волонтеров, "рентген-лучи просто не пробьют суставы". Сейчас Кругетс проходит диагностические исследования и получает обезболивание. Однако диетический корм, в котором пес нуждается, стоит очень дорого. "Наших средств едва хватает на лечение, но бросить Кругетса мы тоже не можем, ведь пес просто погибнет один на улице", — написали волонтеры, открыв сбор средств.Кроме специального корма, Кругетсу необходимы противовоспалительные и болеутоляющие препараты, одноразовые пеленки и средства для обработки пролежней.
https://ria.ru/20231023/pes-1904665872.html
https://ria.ru/20231029/kinolog-1905915237.html
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общество, нижний новгород, собаки, волонтеры
Общество, Нижний Новгород, Собаки, Волонтеры
Волонтеры Нижнего Новгорода начали сбор средств для стокилограммового пса

Сострадание НН: волонтеры Нижнего Новгорода начали сбор средств для пса Кругетса

© Фото : Сострадание НН/ВКонтакте Пес Кругетс, для которого ищут средства на реабилитацию в Нижнем Новгороде
Пес Кругетс, для которого ищут средства на реабилитацию в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Сострадание НН/ВКонтакте
Пес Кругетс, для которого ищут средства на реабилитацию в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Волонтеры в Нижнем Новгороде открыли сбор средств для лечения и покупки специальных кормов для собаки весом почти 100 килограммов, говорится в публикации на странице благотворительного фонда защиты животных "Сострадание НН" в соцсети "ВКонтакте".
Пса, которому, по мнению волонтеров, около пяти лет, нашли на улице. На странице размещена фотография чрезмерно упитанной собаки на весах, которые показывают 99,9 килограмма. Животному дали кличку Кругетс.
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«

"Не нужно быть ветеринарным врачом, чтобы увидеть и понять, что у собаки сильнейшие проблемы со здоровьем. Кругетс практически не ходит. Он встает на лапы с невероятной болью, поэтому делает это очень редко, соответственно, мочится и опорожняется Кругетс под себя. Пес страдает, ночами воя и поскуливая от невыносимых болей", — говорится в публикации.

Отмечается, что провести полноценный осмотр животного очень трудно. Кроме того, возникли большие проблемы с помещением пса в стационар, поскольку в госпитале нет таких больших боксов.
"Очевидно, что крайняя степень ожирения наносит вред всему организму — от эндокринологии до ортопедии. На данный момент пса уже осмотрел диетолог, мы взяли анализы крови, потребуется еще множество исследований на исключение эндокринных патологий", — рассказали волонтеры.
Чтобы проверить суставы лап собаки, которые терпят колоссальную нагрузку, нужно сделать рентген. Но для этого собаке нужно похудеть до 50 килограммов. Иначе, по словам волонтеров, "рентген-лучи просто не пробьют суставы".
Сейчас Кругетс проходит диагностические исследования и получает обезболивание. Однако диетический корм, в котором пес нуждается, стоит очень дорого. "Наших средств едва хватает на лечение, но бросить Кругетса мы тоже не можем, ведь пес просто погибнет один на улице", — написали волонтеры, открыв сбор средств.
Кроме специального корма, Кругетсу необходимы противовоспалительные и болеутоляющие препараты, одноразовые пеленки и средства для обработки пролежней.
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ОбществоНижний НовгородСобакиВолонтеры
 
 
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