https://ria.ru/20231030/volnovakha-1906206734.html

В Донецке предупредили о спекуляциях ЦИПсО на массовом убийстве в Волновахе

В Донецке предупредили о спекуляциях ЦИПсО на массовом убийстве в Волновахе - РИА Новости, 30.10.2023

В Донецке предупредили о спекуляциях ЦИПсО на массовом убийстве в Волновахе

ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) Украины подхватил новость об убийстве девяти человек в Волновахе, обвиняя в преступлении российских... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:58

2023-10-30T15:58

2023-10-30T15:58

происшествия

донецкая народная республика

ян гагин

россия

украина

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) Украины подхватил новость об убийстве девяти человек в Волновахе, обвиняя в преступлении российских военных, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, призвав дождаться официальной версии следствия. Накануне в управлении СК по ДНР сообщили, что в частом доме в Волновахе были найдены застреленными девять человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних". О подозреваемых пока ничего официально не сообщалось. "И снова о работе ЦИПСО в информационной сфере: лихо подхватили новость о массовом убийстве в Волновахе и раздувают ее как убийство, организованное нашими военнослужащими, в частности - представителями батальона "Ахмат", - заявил Гагин РИА Новости. Он призывал "не интерпретировать эту новость самостоятельно" и не спекулировать на трагедии, а дождаться официальной информации от следствия. "Сейчас ведутся следственные действия, нужно подождать до того момента, когда они будут проведены и будет дана официальная оценка этому трагическому событию. Попрошу всех не спекулировать", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20231030/dagestan-1906104829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина