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В Донецке предупредили о спекуляциях ЦИПсО на массовом убийстве в Волновахе - РИА Новости, 30.10.2023
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15:58 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/volnovakha-1906206734.html
В Донецке предупредили о спекуляциях ЦИПсО на массовом убийстве в Волновахе
В Донецке предупредили о спекуляциях ЦИПсО на массовом убийстве в Волновахе - РИА Новости, 30.10.2023
В Донецке предупредили о спекуляциях ЦИПсО на массовом убийстве в Волновахе
ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) Украины подхватил новость об убийстве девяти человек в Волновахе, обвиняя в преступлении российских... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:58
2023-10-30T15:58
происшествия
донецкая народная республика
ян гагин
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) Украины подхватил новость об убийстве девяти человек в Волновахе, обвиняя в преступлении российских военных, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, призвав дождаться официальной версии следствия. Накануне в управлении СК по ДНР сообщили, что в частом доме в Волновахе были найдены застреленными девять человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних". О подозреваемых пока ничего официально не сообщалось. "И снова о работе ЦИПСО в информационной сфере: лихо подхватили новость о массовом убийстве в Волновахе и раздувают ее как убийство, организованное нашими военнослужащими, в частности - представителями батальона "Ахмат", - заявил Гагин РИА Новости. Он призывал "не интерпретировать эту новость самостоятельно" и не спекулировать на трагедии, а дождаться официальной информации от следствия. "Сейчас ведутся следственные действия, нужно подождать до того момента, когда они будут проведены и будет дана официальная оценка этому трагическому событию. Попрошу всех не спекулировать", - подчеркнул собеседник агентства.
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происшествия, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Украина
В Донецке предупредили о спекуляциях ЦИПсО на массовом убийстве в Волновахе

Гагин: ЦИПсО хочет обвинить российских военных в массовом убийстве в Волновахе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Волноваху
Стела на въезде в Волноваху - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Волноваху. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) Украины подхватил новость об убийстве девяти человек в Волновахе, обвиняя в преступлении российских военных, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, призвав дождаться официальной версии следствия.
Накануне в управлении СК по ДНР сообщили, что в частом доме в Волновахе были найдены застреленными девять человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних". О подозреваемых пока ничего официально не сообщалось.
"И снова о работе ЦИПСО в информационной сфере: лихо подхватили новость о массовом убийстве в Волновахе и раздувают ее как убийство, организованное нашими военнослужащими, в частности - представителями батальона "Ахмат", - заявил Гагин РИА Новости.
Он призывал "не интерпретировать эту новость самостоятельно" и не спекулировать на трагедии, а дождаться официальной информации от следствия. "Сейчас ведутся следственные действия, нужно подождать до того момента, когда они будут проведены и будет дана официальная оценка этому трагическому событию. Попрошу всех не спекулировать", - подчеркнул собеседник агентства.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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