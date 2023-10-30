https://ria.ru/20231030/volnovakha-1906206734.html
В Донецке предупредили о спекуляциях ЦИПсО на массовом убийстве в Волновахе
В Донецке предупредили о спекуляциях ЦИПсО на массовом убийстве в Волновахе - РИА Новости, 30.10.2023
В Донецке предупредили о спекуляциях ЦИПсО на массовом убийстве в Волновахе
ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) Украины подхватил новость об убийстве девяти человек в Волновахе, обвиняя в преступлении российских... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:58
2023-10-30T15:58
2023-10-30T15:58
происшествия
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800625845_0:229:3216:2038_1920x0_80_0_0_0260f63456ef176852262343a98ddb8a.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) Украины подхватил новость об убийстве девяти человек в Волновахе, обвиняя в преступлении российских военных, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, призвав дождаться официальной версии следствия. Накануне в управлении СК по ДНР сообщили, что в частом доме в Волновахе были найдены застреленными девять человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних". О подозреваемых пока ничего официально не сообщалось. "И снова о работе ЦИПСО в информационной сфере: лихо подхватили новость о массовом убийстве в Волновахе и раздувают ее как убийство, организованное нашими военнослужащими, в частности - представителями батальона "Ахмат", - заявил Гагин РИА Новости. Он призывал "не интерпретировать эту новость самостоятельно" и не спекулировать на трагедии, а дождаться официальной информации от следствия. "Сейчас ведутся следственные действия, нужно подождать до того момента, когда они будут проведены и будет дана официальная оценка этому трагическому событию. Попрошу всех не спекулировать", - подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906104829.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800625845_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_a2922b95b131617916a53714a9c245fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Украина
В Донецке предупредили о спекуляциях ЦИПсО на массовом убийстве в Волновахе
Гагин: ЦИПсО хочет обвинить российских военных в массовом убийстве в Волновахе
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) Украины подхватил новость об убийстве девяти человек в Волновахе, обвиняя в преступлении российских военных, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, призвав дождаться официальной версии следствия.
Накануне в управлении СК по ДНР сообщили, что в частом доме в Волновахе были найдены застреленными девять человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних". О подозреваемых пока ничего официально не сообщалось.
"И снова о работе ЦИПСО в информационной сфере: лихо подхватили новость о массовом убийстве в Волновахе и раздувают ее как убийство, организованное нашими военнослужащими, в частности - представителями батальона "Ахмат", - заявил Гагин РИА Новости.
Он призывал "не интерпретировать эту новость самостоятельно" и не спекулировать на трагедии, а дождаться официальной информации от следствия. "Сейчас ведутся следственные действия, нужно подождать до того момента, когда они будут проведены и будет дана официальная оценка этому трагическому событию. Попрошу всех не спекулировать", - подчеркнул собеседник агентства.
В ДНР обвинили США в раскачивании ситуации в России событиями в Дагестане