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В Палестине заявили, что военные США участвуют в боях на стороне Израиля - РИА Новости, 30.10.2023
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17:54 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/voennye-1906255432.html
В Палестине заявили, что военные США участвуют в боях на стороне Израиля
В Палестине заявили, что военные США участвуют в боях на стороне Израиля - РИА Новости, 30.10.2023
В Палестине заявили, что военные США участвуют в боях на стороне Израиля
США не только оказывают поддержку Израилю в палестино-израильском конфликте, но и непосредственно участвуют в боевых действиях, направляя в Газу свои военные... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:54
2023-10-30T17:54
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сша
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США не только оказывают поддержку Израилю в палестино-израильском конфликте, но и непосредственно участвуют в боевых действиях, направляя в Газу свои военные кадры, заявил РИА Новости бывший посол Палестины во Франции Салман Харфи. "Они не только поддерживают (Израиль - ред.), но и участвуют в войне против палестинского народа. США направляют военные кадры на местность. Они вовлечены в военные действия на местах в Газе", - сказал Харфи. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html
https://ria.ru/20231016/soglasheniya-1902922527.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сша
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, США
В Палестине заявили, что военные США участвуют в боях на стороне Израиля

Палестинский дипломат Харфи: военные США участвуют в боях на стороне Израиля

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США не только оказывают поддержку Израилю в палестино-израильском конфликте, но и непосредственно участвуют в боевых действиях, направляя в Газу свои военные кадры, заявил РИА Новости бывший посол Палестины во Франции Салман Харфи.
"Они не только поддерживают (Израиль - ред.), но и участвуют в войне против палестинского народа. США направляют военные кадры на местность. Они вовлечены в военные действия на местах в Газе", - сказал Харфи.
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Мировой полицейский сошел с ума, а виноват Путин
Вчера, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Военный на улице израильского города Хеврон - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
США любые мирные соглашения превращают в "минские"
16 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСША
 
 
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