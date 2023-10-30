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Жители Лискинского района под Воронежем передали в зону СВО 11 тонн воды

Жители Лискинского района под Воронежем передали в зону СВО 11 тонн воды - РИА Новости, 30.10.2023

Жители Лискинского района под Воронежем передали в зону СВО 11 тонн воды

Жители Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО 11 тонн питьевой воды, продовольствие и тактические теплые костюмы, сообщила в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:46

2023-10-30T17:46

2023-10-30T17:46

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общество

воронеж

воронежская область

лискинский район

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ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Жители Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО 11 тонн питьевой воды, продовольствие и тактические теплые костюмы, сообщила в понедельник райадминистрация. В формировании груза активно участвовали сельские поселения Лискинского района. "В зону боевых действий передали 11 тонн питьевой воды, тактические теплые костюмы, продовольствие и другие необходимые бойцам вещи на общую сумму более 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Волонтерские организации района подготовили для военных 1 тысячу порций супового концентрата и 500 наборов для личной гигиены. "Жительница города (Лиски) Елена Плахотина передала свежую выпечку для бойцов, а пенсионеры Николай и Вера Задорины принесли на пункт сбора гуманитарной помощи чай, кофе, печенье, теплые носки и полотенца", - отмечают власти района.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

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общество, воронеж, воронежская область, лискинский район