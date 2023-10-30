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Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются после работы - РИА Новости, 30.10.2023
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11:28 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/vkontakte-1906113612.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются после работы
Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются после работы - РИА Новости, 30.10.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются после работы
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:28
2023-10-30T11:28
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, что они делают после работы. Варианты ответа были: смотрю телевизор; сижу в телефоне; занимаюсь хобби; готовлю или убираюсь; провожу время с семьей; сразу ложусь спать.В итоге большинство подписчиков признались, что сидят в телефоне. Таких оказалось 20%. 19% готовят или убираются после работы. 18% стараются провести время с семьей. 16% выделяют время после работы на свое хобби. 14% подписчиков смотрят телевизор, а 11% почти сразу ложатся спать. В комментариях пользователи отметили, что после работы берут еще одну подработку, читают новости или просто не работают.Ранее исследование показало, что почти 58% россиян хотели бы иметь больше времени на собственные увлечения после работы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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вконтакте
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Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются после работы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТрансляция дня открытых дверей Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" на экране смартфона
Трансляция дня открытых дверей Национального исследовательского технологического университета МИСиС на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, что они делают после работы. Варианты ответа были: смотрю телевизор; сижу в телефоне; занимаюсь хобби; готовлю или убираюсь; провожу время с семьей; сразу ложусь спать.
В итоге большинство подписчиков признались, что сидят в телефоне. Таких оказалось 20%. 19% готовят или убираются после работы. 18% стараются провести время с семьей. 16% выделяют время после работы на свое хобби. 14% подписчиков смотрят телевизор, а 11% почти сразу ложатся спать. В комментариях пользователи отметили, что после работы берут еще одну подработку, читают новости или просто не работают.
Ранее исследование показало, что почти 58% россиян хотели бы иметь больше времени на собственные увлечения после работы.
 
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