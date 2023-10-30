https://ria.ru/20231030/vkontakte-1906113612.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются после работы
Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются после работы - РИА Новости, 30.10.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются после работы
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:28
2023-10-30T11:28
2023-10-30T11:28
вконтакте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571829840_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_982b122910753268bab310127e73a4fe.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, что они делают после работы. Варианты ответа были: смотрю телевизор; сижу в телефоне; занимаюсь хобби; готовлю или убираюсь; провожу время с семьей; сразу ложусь спать.В итоге большинство подписчиков признались, что сидят в телефоне. Таких оказалось 20%. 19% готовят или убираются после работы. 18% стараются провести время с семьей. 16% выделяют время после работы на свое хобби. 14% подписчиков смотрят телевизор, а 11% почти сразу ложатся спать. В комментариях пользователи отметили, что после работы берут еще одну подработку, читают новости или просто не работают.Ранее исследование показало, что почти 58% россиян хотели бы иметь больше времени на собственные увлечения после работы.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571829840_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b63b8c097f6b174fd9441fc53f3bf870.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, что они делают после работы. Варианты ответа были: смотрю телевизор; сижу в телефоне; занимаюсь хобби; готовлю или убираюсь; провожу время с семьей; сразу ложусь спать.
В итоге большинство подписчиков признались, что сидят в телефоне. Таких оказалось 20%. 19% готовят или убираются после работы. 18% стараются провести время с семьей. 16% выделяют время после работы на свое хобби. 14% подписчиков смотрят телевизор, а 11% почти сразу ложатся спать. В комментариях пользователи отметили, что после работы берут еще одну подработку, читают новости или просто не работают.
Ранее исследование показало, что почти 58% россиян хотели бы иметь больше времени на собственные увлечения после работы.