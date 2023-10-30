https://ria.ru/20231030/vkontakte-1906113612.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются после работы

Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются после работы - РИА Новости, 30.10.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются после работы

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:28

2023-10-30T11:28

2023-10-30T11:28

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, что они делают после работы. Варианты ответа были: смотрю телевизор; сижу в телефоне; занимаюсь хобби; готовлю или убираюсь; провожу время с семьей; сразу ложусь спать.В итоге большинство подписчиков признались, что сидят в телефоне. Таких оказалось 20%. 19% готовят или убираются после работы. 18% стараются провести время с семьей. 16% выделяют время после работы на свое хобби. 14% подписчиков смотрят телевизор, а 11% почти сразу ложатся спать. В комментариях пользователи отметили, что после работы берут еще одну подработку, читают новости или просто не работают.Ранее исследование показало, что почти 58% россиян хотели бы иметь больше времени на собственные увлечения после работы.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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