https://ria.ru/20231030/valyuty-1906197911.html

Минфин призвал разработать единые мировые стандарты для цифровых валют

Минфин призвал разработать единые мировые стандарты для цифровых валют - РИА Новости, 30.10.2023

Минфин призвал разработать единые мировые стандарты для цифровых валют

Мировое сообщество со временем выработает единые стандарты по использованию цифровых валют центральных банков в рамках международной торговли, заявил... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:45

2023-10-30T15:45

2023-10-30T15:45

экономика

алексей моисеев

министерство финансов рф (минфин россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мировое сообщество со временем выработает единые стандарты по использованию цифровых валют центральных банков в рамках международной торговли, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на Международном таможенном форуме. "В будущем я уверен, что цифровые валюты центральных банков будут очень активно использоваться во внешней торговле, но для этого предстоит большая работа", - сказал он. Замминистра обратил внимание на то, что многие страны еще не начали выпускать цифровую валюту, кроме того, очень важны единые стандарты. "Насколько мне известно, работа по стандартизации цифровых валют только в самом начале… А нам надо, чтобы … цифровые валюты разных стран друг друга понимали. Это сейчас самая большая проблема. Я уверен, что мировое сообщество по мере развития технологий к этому придет, что будут выработаны ... стандарты по обмену этих цифровых валют и тогда, конечно, международная торговля, в том числе и в ЕАЭС, займет достаточно видную роль", - отметил Моисеев. Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости является стратегическим информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230810/valyuty-1889287227.html

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экономика, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии), евразийский экономический союз