https://ria.ru/20231030/valyuta-1906243520.html

ЦБ выступил за дифференциацию валютного регулирования

ЦБ выступил за дифференциацию валютного регулирования - РИА Новости, 30.10.2023

ЦБ выступил за дифференциацию валютного регулирования

ЦБ РФ выступает за дифференциацию валютного регулирования: либеральность для резидентов и жесткость к нерезидентам с учетом мер против РФ, говорится в проекте... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:22

2023-10-30T17:22

2023-10-30T17:22

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ЦБ РФ выступает за дифференциацию валютного регулирования: либеральность для резидентов и жесткость к нерезидентам с учетом мер против РФ, говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов. "Банк России считает, что при определении конфигурации валютного регулирования целесообразно исходить из дифференциации подходов в зависимости от резидентства и валют", - полагает регулятор. "Требования к резидентам могут быть максимально либерализованы, в то время как жесткость требований к нерезидентам должна различаться в зависимости от их юрисдикции, наличия и масштаба принятых мер в отношении России", - отмечает ЦБ.

https://ria.ru/20231029/aktivy-1905930560.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции, санкции в отношении россии