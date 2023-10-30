https://ria.ru/20231030/valyuta-1906243520.html
ЦБ выступил за дифференциацию валютного регулирования
ЦБ выступил за дифференциацию валютного регулирования - РИА Новости, 30.10.2023
ЦБ выступил за дифференциацию валютного регулирования
ЦБ РФ выступает за дифференциацию валютного регулирования: либеральность для резидентов и жесткость к нерезидентам с учетом мер против РФ, говорится в проекте... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:22
2023-10-30T17:22
2023-10-30T17:22
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ЦБ РФ выступает за дифференциацию валютного регулирования: либеральность для резидентов и жесткость к нерезидентам с учетом мер против РФ, говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов. "Банк России считает, что при определении конфигурации валютного регулирования целесообразно исходить из дифференциации подходов в зависимости от резидентства и валют", - полагает регулятор. "Требования к резидентам могут быть максимально либерализованы, в то время как жесткость требований к нерезидентам должна различаться в зависимости от их юрисдикции, наличия и масштаба принятых мер в отношении России", - отмечает ЦБ.
https://ria.ru/20231029/aktivy-1905930560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции, Санкции в отношении России
ЦБ выступил за дифференциацию валютного регулирования
ЦБ выступил за жесткие валютные требования к нерезидентам с учетом мер против РФ