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ЦБ выступил за дифференциацию валютного регулирования - РИА Новости, 30.10.2023
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17:22 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/valyuta-1906243520.html
ЦБ выступил за дифференциацию валютного регулирования
ЦБ выступил за дифференциацию валютного регулирования - РИА Новости, 30.10.2023
ЦБ выступил за дифференциацию валютного регулирования
ЦБ РФ выступает за дифференциацию валютного регулирования: либеральность для резидентов и жесткость к нерезидентам с учетом мер против РФ, говорится в проекте... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:22
2023-10-30T17:22
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ЦБ РФ выступает за дифференциацию валютного регулирования: либеральность для резидентов и жесткость к нерезидентам с учетом мер против РФ, говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов. "Банк России считает, что при определении конфигурации валютного регулирования целесообразно исходить из дифференциации подходов в зависимости от резидентства и валют", - полагает регулятор. "Требования к резидентам могут быть максимально либерализованы, в то время как жесткость требований к нерезидентам должна различаться в зависимости от их юрисдикции, наличия и масштаба принятых мер в отношении России", - отмечает ЦБ.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции, Санкции в отношении России
ЦБ выступил за дифференциацию валютного регулирования

ЦБ выступил за жесткие валютные требования к нерезидентам с учетом мер против РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Центральный банк РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ЦБ РФ выступает за дифференциацию валютного регулирования: либеральность для резидентов и жесткость к нерезидентам с учетом мер против РФ, говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.
"Банк России считает, что при определении конфигурации валютного регулирования целесообразно исходить из дифференциации подходов в зависимости от резидентства и валют", - полагает регулятор.
"Требования к резидентам могут быть максимально либерализованы, в то время как жесткость требований к нерезидентам должна различаться в зависимости от их юрисдикции, наличия и масштаба принятых мер в отношении России", - отмечает ЦБ.
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