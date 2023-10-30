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Более 300 тысяч жителей Липецкой области привились от гриппа - РИА Новости, 30.10.2023
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Липецкая область
 
18:14 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/vaktsinatsiya-1906259830.html
Более 300 тысяч жителей Липецкой области привились от гриппа
Более 300 тысяч жителей Липецкой области привились от гриппа - РИА Новости, 30.10.2023
Более 300 тысяч жителей Липецкой области привились от гриппа
Свыше 300 тысяч жителей Липецкой области, из которых более 90 тысяч детей, сделали прививки от гриппа, охват населения вакцинацией составил почти 27% при... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T18:14
2023-10-30T18:14
липецкая область
игорь артамонов
вакцинация
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ЛИПЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Свыше 300 тысяч жителей Липецкой области, из которых более 90 тысяч детей, сделали прививки от гриппа, охват населения вакцинацией составил почти 27% при запланированном годовом показателе 60%, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что прививочная кампания в Липецкой области проходит активно. По оперативным данным, годовой план иммунизации от гриппа в Липецкой области по взрослому населению выполнен на 43,6%, по детскому - на 50,7%. Помимо стационарных медучреждений, в местах наибольшего скопления граждан работают мобильные пункты вакцинации. Прививку в них может сделать любой желающий при отсутствии противопоказаний. "Прививка является самым действенным способом защиты от сезонных вирусных заболеваний. Видим, что это понимают и предприниматели, которые организуют прививочные кампании за собственные деньги, демонстрируя тем самым свою социальную ответственность. Уже более 16 тысяч липчан привиты за счет работодателей", – отметил Артамонов. Он также добавил, что коечный фонд главного инфекционного госпиталя в Липецкой области на базе областной клинической инфекционной больницы в настоящее время свободен почти на 30%. Всего на базе госпиталя создано 120 коек, в том числе 20 с аппаратами искусственной вентиляции легких. На стационарном лечении находятся 83 пациента с внебольничными пневмониями, из них шесть с коронавирусом.
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игорь артамонов, вакцинация
Липецкая область, Игорь Артамонов, Вакцинация

Более 300 тысяч жителей Липецкой области привились от гриппа

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Свыше 300 тысяч жителей Липецкой области, из которых более 90 тысяч детей, сделали прививки от гриппа, охват населения вакцинацией составил почти 27% при запланированном годовом показателе 60%, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что прививочная кампания в Липецкой области проходит активно. По оперативным данным, годовой план иммунизации от гриппа в Липецкой области по взрослому населению выполнен на 43,6%, по детскому - на 50,7%. Помимо стационарных медучреждений, в местах наибольшего скопления граждан работают мобильные пункты вакцинации. Прививку в них может сделать любой желающий при отсутствии противопоказаний.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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Вчера, 17:11
"Прививка является самым действенным способом защиты от сезонных вирусных заболеваний. Видим, что это понимают и предприниматели, которые организуют прививочные кампании за собственные деньги, демонстрируя тем самым свою социальную ответственность. Уже более 16 тысяч липчан привиты за счет работодателей", – отметил Артамонов.
Он также добавил, что коечный фонд главного инфекционного госпиталя в Липецкой области на базе областной клинической инфекционной больницы в настоящее время свободен почти на 30%. Всего на базе госпиталя создано 120 коек, в том числе 20 с аппаратами искусственной вентиляции легких. На стационарном лечении находятся 83 пациента с внебольничными пневмониями, из них шесть с коронавирусом.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновВакцинация
 
 
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