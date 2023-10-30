https://ria.ru/20231030/vaktsinatsiya-1906259830.html

Более 300 тысяч жителей Липецкой области привились от гриппа

Более 300 тысяч жителей Липецкой области привились от гриппа - РИА Новости, 30.10.2023

Более 300 тысяч жителей Липецкой области привились от гриппа

Свыше 300 тысяч жителей Липецкой области, из которых более 90 тысяч детей, сделали прививки от гриппа, охват населения вакцинацией составил почти 27% при... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T18:14

2023-10-30T18:14

2023-10-30T18:14

липецкая область

игорь артамонов

вакцинация

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ЛИПЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Свыше 300 тысяч жителей Липецкой области, из которых более 90 тысяч детей, сделали прививки от гриппа, охват населения вакцинацией составил почти 27% при запланированном годовом показателе 60%, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что прививочная кампания в Липецкой области проходит активно. По оперативным данным, годовой план иммунизации от гриппа в Липецкой области по взрослому населению выполнен на 43,6%, по детскому - на 50,7%. Помимо стационарных медучреждений, в местах наибольшего скопления граждан работают мобильные пункты вакцинации. Прививку в них может сделать любой желающий при отсутствии противопоказаний. "Прививка является самым действенным способом защиты от сезонных вирусных заболеваний. Видим, что это понимают и предприниматели, которые организуют прививочные кампании за собственные деньги, демонстрируя тем самым свою социальную ответственность. Уже более 16 тысяч липчан привиты за счет работодателей", – отметил Артамонов. Он также добавил, что коечный фонд главного инфекционного госпиталя в Липецкой области на базе областной клинической инфекционной больницы в настоящее время свободен почти на 30%. Всего на базе госпиталя создано 120 коек, в том числе 20 с аппаратами искусственной вентиляции легких. На стационарном лечении находятся 83 пациента с внебольничными пневмониями, из них шесть с коронавирусом.

https://ria.ru/20231030/lifty-1906236071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, вакцинация