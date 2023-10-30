СМИ: на Украине из-за ситуации на фронте могут уволить министра и генерала
Time: на Украине могут уволить министра и генерала, отвечающих за контрнаступ
© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Советники Владимира Зеленского рассказали о возможных значительных изменениях в стратегии Украины и перестановках в его команде до наступления зимы на фоне недостаточного прогресса Киева, может быть уволен по меньшей мере один министр и высокопоставленный генерал, отвечающий за контрнаступление, их имена пока не называются, сообщает журнал Time.
"По меньше мере один министр должен быть уволен вместе с высокопоставленным генералом, отвечающим за контрнаступление... чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс на фронте", - говорится в материале.
Кроме того, отмечается, что Зеленский отказывается принимать, что погодные условия зимой осложнят продвижение военных вплоть до весны.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.