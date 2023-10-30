https://ria.ru/20231030/uvolnenie-1906271603.html

СМИ: на Украине из-за ситуации на фронте могут уволить министра и генерала

СМИ: на Украине из-за ситуации на фронте могут уволить министра и генерала - РИА Новости, 30.10.2023

СМИ: на Украине из-за ситуации на фронте могут уволить министра и генерала

Советники Владимира Зеленского рассказали о возможных значительных изменениях в стратегии Украины и перестановках в его команде до наступления зимы на фоне... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T19:26

2023-10-30T19:26

2023-10-30T19:26

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Советники Владимира Зеленского рассказали о возможных значительных изменениях в стратегии Украины и перестановках в его команде до наступления зимы на фоне недостаточного прогресса Киева, может быть уволен по меньшей мере один министр и высокопоставленный генерал, отвечающий за контрнаступление, их имена пока не называются, сообщает журнал Time. "По меньше мере один министр должен быть уволен вместе с высокопоставленным генералом, отвечающим за контрнаступление... чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс на фронте", - говорится в материале. Кроме того, отмечается, что Зеленский отказывается принимать, что погодные условия зимой осложнят продвижение военных вплоть до весны. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231030/vsu-1906269961.html

https://ria.ru/20231026/kontrnastuplenie-1905381973.html

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украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины