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СМИ: на Украине из-за ситуации на фронте могут уволить министра и генерала - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/uvolnenie-1906271603.html
СМИ: на Украине из-за ситуации на фронте могут уволить министра и генерала
СМИ: на Украине из-за ситуации на фронте могут уволить министра и генерала - РИА Новости, 30.10.2023
СМИ: на Украине из-за ситуации на фронте могут уволить министра и генерала
Советники Владимира Зеленского рассказали о возможных значительных изменениях в стратегии Украины и перестановках в его команде до наступления зимы на фоне... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:26
2023-10-30T19:26
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Советники Владимира Зеленского рассказали о возможных значительных изменениях в стратегии Украины и перестановках в его команде до наступления зимы на фоне недостаточного прогресса Киева, может быть уволен по меньшей мере один министр и высокопоставленный генерал, отвечающий за контрнаступление, их имена пока не называются, сообщает журнал Time. "По меньше мере один министр должен быть уволен вместе с высокопоставленным генералом, отвечающим за контрнаступление... чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс на фронте", - говорится в материале. Кроме того, отмечается, что Зеленский отказывается принимать, что погодные условия зимой осложнят продвижение военных вплоть до весны. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231030/vsu-1906269961.html
https://ria.ru/20231026/kontrnastuplenie-1905381973.html
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украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: на Украине из-за ситуации на фронте могут уволить министра и генерала

Time: на Украине могут уволить министра и генерала, отвечающих за контрнаступ

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Советники Владимира Зеленского рассказали о возможных значительных изменениях в стратегии Украины и перестановках в его команде до наступления зимы на фоне недостаточного прогресса Киева, может быть уволен по меньшей мере один министр и высокопоставленный генерал, отвечающий за контрнаступление, их имена пока не называются, сообщает журнал Time.
"По меньше мере один министр должен быть уволен вместе с высокопоставленным генералом, отвечающим за контрнаступление... чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс на фронте", - говорится в материале.
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Вчера, 19:12
Кроме того, отмечается, что Зеленский отказывается принимать, что погодные условия зимой осложнят продвижение военных вплоть до весны.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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Французская газета признала провал контрнаступления ВСУ
26 октября, 13:58
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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