https://ria.ru/20231030/urozhaynost-1906133809.html

Красноярский край в очередной раз стал лидером по урожайности в СФО

Красноярский край в очередной раз стал лидером по урожайности в СФО - РИА Новости, 30.10.2023

Красноярский край в очередной раз стал лидером по урожайности в СФО

Красноярский край занял второе место по валовому сбору зерна и стал лидером по урожайности среди сибирских регионов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:33

2023-10-30T12:33

2023-10-30T12:33

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КРАСНОЯРСК, 30 окт - РИА Новости. Красноярский край занял второе место по валовому сбору зерна и стал лидером по урожайности среди сибирских регионов, сообщает пресс-служба правительства региона. "Всего аграрии края намолотили 2,7 миллиона тонн зерна. По валовому сбору это второй результат в Сибири после Алтайского края. По урожайности, а она составила 29 центнеров с гектара, наш регион подтвердил статус лидера в СФО. Рапса собрали более 455 тысяч тонн семян. Пятый год Красноярский край первый в России по объему производства маслосемян", - говорится в сообщении. Кроме того, собрано более 33 тысяч тонн моркови, свеклы, капусты, лука, 128,8 тысячи тонн картофеля. В пресс-службе отметили, что высокой урожайности удалось добиться благодаря новым сортам – сибирские селекционеры вывели четыре новых сорта картофеля, а также яровой пшеницы и озимой ржи. Ранее сообщалось, что АПК региона отправил за рубеж около 316 тысяч тонн продукции, что стало максимальным результатом за последние десять лет. На днях, сообщили в правительстве, в Китай отправились первые 65 вагонов с рапсом.

https://ria.ru/20231023/stsena-1904772713.html

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красноярский край, алтайский край, россия, экономика