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Средний возраст военных ВСУ повысился до 43 лет из-за потерь - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 30.10.2023 (обновлено: 20:54 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/ukraine-1906286489.html
Средний возраст военных ВСУ повысился до 43 лет из-за потерь
Средний возраст военных ВСУ повысился до 43 лет из-за потерь - РИА Новости, 30.10.2023
Средний возраст военных ВСУ повысился до 43 лет из-за потерь
Ряды украинских войск настолько опустели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года, пишет журнал Time со ссылкой на помощника... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T20:52
2023-10-30T20:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Ряды украинских войск настолько опустели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года, пишет журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского. "Они (потери – ред.) настолько проредили ряды ВСУ, что военкоматы были вынуждены призывать более взрослых военных, повышая средний возраст солдата на Украине до примерно 43 лет", - пишет издание. Как сообщил Time помощник Зеленского, эти призывники не такие физически крепкие, как молодые, и с ними сложнее работать. "Это Украина, а не Скандинавия", - добавил он. Ранее бывший премьер страны Николай Азаров заявил, что мобилизационные резервы на Украине опустошены, одновременно с этим военные на фронте просят провести ротацию. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лиц.
https://ria.ru/20231030/vsu-1906269961.html
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906267678.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Средний возраст военных ВСУ повысился до 43 лет из-за потерь

Time: средний возраст военных ВСУ повысился до 43 лет из-за высоких потерь

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий выпрыгивает из лодки
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Ряды украинских войск настолько опустели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года, пишет журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского.
"Они (потери – ред.) настолько проредили ряды ВСУ, что военкоматы были вынуждены призывать более взрослых военных, повышая средний возраст солдата на Украине до примерно 43 лет", - пишет издание.
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Как сообщил Time помощник Зеленского, эти призывники не такие физически крепкие, как молодые, и с ними сложнее работать.
"Это Украина, а не Скандинавия", - добавил он.
Ранее бывший премьер страны Николай Азаров заявил, что мобилизационные резервы на Украине опустошены, одновременно с этим военные на фронте просят провести ротацию.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лиц.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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