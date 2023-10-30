https://ria.ru/20231030/ukraine-1906286489.html

Средний возраст военных ВСУ повысился до 43 лет из-за потерь

Средний возраст военных ВСУ повысился до 43 лет из-за потерь - РИА Новости, 30.10.2023

Средний возраст военных ВСУ повысился до 43 лет из-за потерь

Ряды украинских войск настолько опустели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года, пишет журнал Time со ссылкой на помощника... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T20:52

2023-10-30T20:52

2023-10-30T20:54

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Ряды украинских войск настолько опустели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года, пишет журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского. "Они (потери – ред.) настолько проредили ряды ВСУ, что военкоматы были вынуждены призывать более взрослых военных, повышая средний возраст солдата на Украине до примерно 43 лет", - пишет издание. Как сообщил Time помощник Зеленского, эти призывники не такие физически крепкие, как молодые, и с ними сложнее работать. "Это Украина, а не Скандинавия", - добавил он. Ранее бывший премьер страны Николай Азаров заявил, что мобилизационные резервы на Украине опустошены, одновременно с этим военные на фронте просят провести ротацию. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лиц.

https://ria.ru/20231030/vsu-1906269961.html

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906267678.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины