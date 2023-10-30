Некоторые военные ВСУ отказываются переходить в наступление, пишут СМИ
Time: в ВСУ отказываются переходить в наступление даже по приказу Зеленского
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Некоторые украинские военные отказываются переходить в наступление даже по прямому приказу из офиса Владимира Зеленского, сообщает собственный корреспондент журнала Time в Киеве со ссылкой на неназванного помощника Зеленского.
"Они (украинские военные) просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но так войну не выиграть", - приводятся в репортаже слова источника.
Другие источники издания утверждают, что Зеленский планирует уволить как минимум одного министра, а также высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленное продвижение Украины.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.