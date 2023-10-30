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Некоторые военные ВСУ отказываются переходить в наступление, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2023
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20:43 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906285147.html
Некоторые военные ВСУ отказываются переходить в наступление, пишут СМИ
Некоторые военные ВСУ отказываются переходить в наступление, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2023
Некоторые военные ВСУ отказываются переходить в наступление, пишут СМИ
Некоторые украинские военные отказываются переходить в наступление даже по прямому приказу из офиса Владимира Зеленского, сообщает собственный корреспондент... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T20:43
2023-10-30T20:43
в мире
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владимир зеленский
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Некоторые украинские военные отказываются переходить в наступление даже по прямому приказу из офиса Владимира Зеленского, сообщает собственный корреспондент журнала Time в Киеве со ссылкой на неназванного помощника Зеленского. "Они (украинские военные) просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но так войну не выиграть", - приводятся в репортаже слова источника. Другие источники издания утверждают, что Зеленский планирует уволить как минимум одного министра, а также высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленное продвижение Украины. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html
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в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Некоторые военные ВСУ отказываются переходить в наступление, пишут СМИ

Time: в ВСУ отказываются переходить в наступление даже по приказу Зеленского

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Некоторые украинские военные отказываются переходить в наступление даже по прямому приказу из офиса Владимира Зеленского, сообщает собственный корреспондент журнала Time в Киеве со ссылкой на неназванного помощника Зеленского.
"Они (украинские военные) просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но так войну не выиграть", - приводятся в репортаже слова источника.
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Другие источники издания утверждают, что Зеленский планирует уволить как минимум одного министра, а также высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленное продвижение Украины.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
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По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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