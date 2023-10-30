https://ria.ru/20231030/ukraina-1906267678.html

СМИ: помощники Зеленского боятся сказать ему правду о ситуации на фронте

СМИ: помощники Зеленского боятся сказать ему правду о ситуации на фронте - РИА Новости, 30.10.2023

СМИ: помощники Зеленского боятся сказать ему правду о ситуации на фронте

Владимир Зеленский обманывает сам себя и не видит, что Украина не выигрывает в конфликте, пишет в понедельник журнал Time со ссылкой на одного из ближайших... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T18:55

2023-10-30T18:55

2023-10-30T18:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский обманывает сам себя и не видит, что Украина не выигрывает в конфликте, пишет в понедельник журнал Time со ссылкой на одного из ближайших помощников Зеленского. "Он обманывает себя. У нас больше нет вариантов, мы не выигрываем. Но попробуй ему об этом сказать", - приводит журнал слова помощника. В материале журнала отмечается, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, уже беспокоит некоторых его советников. Упрямство Зеленского, как заявляют помощники, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями, а тема возможности обсуждения с Россией мирного соглашения находится под запретом. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906257284.html

https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905996503.html

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