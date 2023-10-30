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Минск вновь подтвердил готовность стать переговорной площадкой по Украине - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906179751.html
Минск вновь подтвердил готовность стать переговорной площадкой по Украине
Минск вновь подтвердил готовность стать переговорной площадкой по Украине - РИА Новости, 30.10.2023
Минск вновь подтвердил готовность стать переговорной площадкой по Украине
Минск по-прежнему готов выступить переговорной площадкой для урегулирования конфликта на Украине, заявил в понедельник министр обороны Белоруссии... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:08
2023-10-30T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
виктор хренин
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Минск по-прежнему готов выступить переговорной площадкой для урегулирования конфликта на Украине, заявил в понедельник министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. "Продолжающееся противостояние на территории Украины несет в себе угрозы для глобальной безопасности. Считаем непродуктивным повторять оценку военных аспектов данного конфликта – об этом не раз говорилось с различных трибун, включая недавнюю московскую конференцию по безопасности. Скажу лишь, что позиция Республики Беларусь неизменна – мы по-прежнему готовы всемерно содействовать его мирному урегулированию и выступать переговорной площадкой", - сказал Хренин в своем выступлении на 10-м Пекинском форуме по вопросам безопасности "Сяншань" в Пекине, видеофрагмент которого опубликовал Telegram-канал белорусского оборонного ведомства. При этом глава минобороны Белоруссии обратил внимание на ряд угрожающих аспектов: по его словам, украинский конфликт служит источником для пополнения нелегальных рынков вооружений; кроме того, он повышает вероятность масштабных экологических катастроф, в том числе ядерного характера.
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в мире, белоруссия, украина, виктор хренин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Виктор Хренин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минск вновь подтвердил готовность стать переговорной площадкой по Украине

Министр обороны: Белоруссия еще готова стать переговорной площадкой по Украине

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКостел святого Симона и святой Елены на площади Независимости в Минске
Костел святого Симона и святой Елены на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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Костел святого Симона и святой Елены на площади Независимости в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Минск по-прежнему готов выступить переговорной площадкой для урегулирования конфликта на Украине, заявил в понедельник министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
"Продолжающееся противостояние на территории Украины несет в себе угрозы для глобальной безопасности. Считаем непродуктивным повторять оценку военных аспектов данного конфликта – об этом не раз говорилось с различных трибун, включая недавнюю московскую конференцию по безопасности. Скажу лишь, что позиция Республики Беларусь неизменна – мы по-прежнему готовы всемерно содействовать его мирному урегулированию и выступать переговорной площадкой", - сказал Хренин в своем выступлении на 10-м Пекинском форуме по вопросам безопасности "Сяншань" в Пекине, видеофрагмент которого опубликовал Telegram-канал белорусского оборонного ведомства.
При этом глава минобороны Белоруссии обратил внимание на ряд угрожающих аспектов: по его словам, украинский конфликт служит источником для пополнения нелегальных рынков вооружений; кроме того, он повышает вероятность масштабных экологических катастроф, в том числе ядерного характера.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаВиктор ХренинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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