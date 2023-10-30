Минск вновь подтвердил готовность стать переговорной площадкой по Украине
Министр обороны: Белоруссия еще готова стать переговорной площадкой по Украине
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКостел святого Симона и святой Елены на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Костел святого Симона и святой Елены на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Минск по-прежнему готов выступить переговорной площадкой для урегулирования конфликта на Украине, заявил в понедельник министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
"Продолжающееся противостояние на территории Украины несет в себе угрозы для глобальной безопасности. Считаем непродуктивным повторять оценку военных аспектов данного конфликта – об этом не раз говорилось с различных трибун, включая недавнюю московскую конференцию по безопасности. Скажу лишь, что позиция Республики Беларусь неизменна – мы по-прежнему готовы всемерно содействовать его мирному урегулированию и выступать переговорной площадкой", - сказал Хренин в своем выступлении на 10-м Пекинском форуме по вопросам безопасности "Сяншань" в Пекине, видеофрагмент которого опубликовал Telegram-канал белорусского оборонного ведомства.
При этом глава минобороны Белоруссии обратил внимание на ряд угрожающих аспектов: по его словам, украинский конфликт служит источником для пополнения нелегальных рынков вооружений; кроме того, он повышает вероятность масштабных экологических катастроф, в том числе ядерного характера.