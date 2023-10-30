https://ria.ru/20231030/ukraina-1906179751.html

Минск вновь подтвердил готовность стать переговорной площадкой по Украине

Минск вновь подтвердил готовность стать переговорной площадкой по Украине - РИА Новости, 30.10.2023

Минск вновь подтвердил готовность стать переговорной площадкой по Украине

Минск по-прежнему готов выступить переговорной площадкой для урегулирования конфликта на Украине, заявил в понедельник министр обороны Белоруссии... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:08

2023-10-30T15:08

2023-10-30T15:08

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

украина

виктор хренин

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Минск по-прежнему готов выступить переговорной площадкой для урегулирования конфликта на Украине, заявил в понедельник министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. "Продолжающееся противостояние на территории Украины несет в себе угрозы для глобальной безопасности. Считаем непродуктивным повторять оценку военных аспектов данного конфликта – об этом не раз говорилось с различных трибун, включая недавнюю московскую конференцию по безопасности. Скажу лишь, что позиция Республики Беларусь неизменна – мы по-прежнему готовы всемерно содействовать его мирному урегулированию и выступать переговорной площадкой", - сказал Хренин в своем выступлении на 10-м Пекинском форуме по вопросам безопасности "Сяншань" в Пекине, видеофрагмент которого опубликовал Telegram-канал белорусского оборонного ведомства. При этом глава минобороны Белоруссии обратил внимание на ряд угрожающих аспектов: по его словам, украинский конфликт служит источником для пополнения нелегальных рынков вооружений; кроме того, он повышает вероятность масштабных экологических катастроф, в том числе ядерного характера.

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905618825.html

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина, виктор хренин, ситуация в днр и лнр