https://ria.ru/20231030/ukraina-1906174729.html

"Они взрывают". В США пришли в шок от хода ВС России на Украине

"Они взрывают". В США пришли в шок от хода ВС России на Украине - РИА Новости, 30.10.2023

"Они взрывают". В США пришли в шок от хода ВС России на Украине

Российские войска уничтожают склады ВСУ с поставленными Западом боеприпасами и вооружениями, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер в РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:52

2023-10-30T14:52

2023-10-30T15:49

специальная военная операция на украине

в мире

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

сергей шойгу

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожают склады ВСУ с поставленными Западом боеприпасами и вооружениями, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Русские взрывают большое количество их оборудования. Они стали очень хорошо выявлять и уничтожать склады в отдаленных от передовой районах", — отметил он.При этом украинские подразделения расходуют огромное количество снарядов. По словам военного, они часто неправильно эксплуатируют артиллерийские орудия из-за плохой подготовки, что приводит к быстрому износу техники.Российские военнослужащие, в свою очередь, достигли определенного уровня доминирования в ближнем и дальнем бою, подчеркнул Риттер.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери армии противника составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html

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в мире, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу