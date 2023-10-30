Ситуация на грани. Солдаты ВСУ раскрыли страшные подробности с передовой
The Economist: потери ВСУ выросли до тревожного уровня из-за беспилотников ВС РФ
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Потери ВСУ значительно выросли, пишет The Economist со ссылкой на рассказы украинских солдат.
"Украинские потери возросли до тревожного уровня — отчасти из-за работы беспилотников", — заявил пехотинец ВСУ с позывным "Левша".
Командир 47-й бригады с позывным "Хаммер", в свою очередь, отметил, что российские военные стреляют "из всего, что есть", стоит им только обнаружить цель.
"Они применяют собственные ударные беспилотники, высокоточную артиллерию, мины и планирующие бомбы, а в отдельных случаях даже бросают в бой диверсионные группы", — сказал он.
По словам другого украинского военного, от дрона практически невозможно спрятаться.
"Беспилотник может вылететь из-за ваших собственных позиций и замаскироваться под "своего". Камеры у него, может, и не очень. Но на скорости 150-160 км/ч он в любом случае вас обгонит. "Если спрятаться негде, скорее всего, ты труп", — сказал оператор беспилотников с позывным "Майор".
"Они применяют собственные ударные беспилотники, высокоточную артиллерию, мины и планирующие бомбы, а в отдельных случаях даже бросают в бой диверсионные группы", — сказал он.
По словам другого украинского военного, от дрона практически невозможно спрятаться.
"Беспилотник может вылететь из-за ваших собственных позиций и замаскироваться под "своего". Камеры у него, может, и не очень. Но на скорости 150-160 км/ч он в любом случае вас обгонит. "Если спрятаться негде, скорее всего, ты труп", — сказал оператор беспилотников с позывным "Майор".
В статье отмечается, что у России явное превосходство в количестве БПЛА высокого класса, в то время как украинские дроны собирают главным образом волонтеры — на собственные деньги, указано в материале.
Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек и около 600 танков.
Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек и около 600 танков.
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