https://ria.ru/20231030/ukraina-1906155639.html

Ситуация на грани. Солдаты ВСУ раскрыли страшные подробности с передовой

Ситуация на грани. Солдаты ВСУ раскрыли страшные подробности с передовой - РИА Новости, 30.10.2023

Ситуация на грани. Солдаты ВСУ раскрыли страшные подробности с передовой

Потери ВСУ значительно выросли, пишет The Economist со ссылкой на рассказы украинских солдат. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:49

2023-10-30T13:49

2023-10-30T13:49

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Потери ВСУ значительно выросли, пишет The Economist со ссылкой на рассказы украинских солдат."Украинские потери возросли до тревожного уровня — отчасти из-за работы беспилотников", — заявил пехотинец ВСУ с позывным "Левша".Командир 47-й бригады с позывным "Хаммер", в свою очередь, отметил, что российские военные стреляют "из всего, что есть", стоит им только обнаружить цель."Они применяют собственные ударные беспилотники, высокоточную артиллерию, мины и планирующие бомбы, а в отдельных случаях даже бросают в бой диверсионные группы", — сказал он. По словам другого украинского военного, от дрона практически невозможно спрятаться. "Беспилотник может вылететь из-за ваших собственных позиций и замаскироваться под "своего". Камеры у него, может, и не очень. Но на скорости 150-160 км/ч он в любом случае вас обгонит. "Если спрятаться негде, скорее всего, ты труп", — сказал оператор беспилотников с позывным "Майор".В статье отмечается, что у России явное превосходство в количестве БПЛА высокого класса, в то время как украинские дроны собирают главным образом волонтеры — на собственные деньги, указано в материале. Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек и около 600 танков.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906141545.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина