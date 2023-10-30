https://ria.ru/20231030/ukraina-1906096673.html

Экономист Сакс рассказал, что нужно сделать для достижения мира на Украине

Экономист Сакс рассказал, что нужно сделать для достижения мира на Украине - РИА Новости, 30.10.2023

Экономист Сакс рассказал, что нужно сделать для достижения мира на Украине

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в статье, что для достижения важного для всего мира соглашения между... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:35

2023-10-30T10:35

2023-10-30T10:35

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АФИНЫ, 30 окт - РИА Новости. Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в статье, что для достижения важного для всего мира соглашения между РФ и США в связи с конфликтом на Украине необходимо отказаться от расширения НАТО на восток, признать новые российские регионы, предоставить Киеву гарантии и восстановить все торговые и культурные связи между Россией и Западом. Статью Сакса "Фиаско неоконсерваторов на Украине" опубликовала греческая газета "Катимерини" - одна из наиболее антироссийских в Греции. Сакс излагает четыре ключевых, по его мнению, элемента достижения соглашения. "Во-первых, (президент США Джо) Байден должен согласиться не расширять НАТО на восток, но и не отменять предыдущее расширение. НАТО не потерпит вмешательства России в существующие государства Альянса. Во-вторых, новое соглашение должно распространяться на ядерные вооружения. Односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году, размещение ракет "Иджис" (Aegis) в Польше и Румынии, односторонний выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году и приостановка Россией действия Договора New Start (СНВ III) в 2023 году вызвали серьезную напряженность", - говорится в статье. По его мнению, "в-третьих, России и Украине придется договориться о новой границе, при этом Крым с преобладающим этническим русским населением" и новые регионы РФ "с преобладающим этническим русским населением останутся в составе России". "Изменения границ будут сопровождаться гарантиями безопасности для Украины, единогласно поддержанными Советом Безопасности ООН и такими государствами, как Германия, Турция и Индия", - предлагает Сакс. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. В-четвертых, по словам Сакса, США, Россия и ЕС должны восстановить свои торгово-экономические, культурные и туристические связи. "Пришло время вновь услышать Рахманинова и Чайковского в концертных залах США и Европы", - считает профессор. По его словам, если Россия, Украина или США впоследствии нарушат новое соглашение, это станет вызовом для остального мира. Сакс возлагает на неоконсерваторов большую часть вины за "подрыв" границ Украины в 1991 году. "Россия не претендовала на Крым до тех пор, пока при поддержке США не было свергнуто правительство украинского президента Виктора Януковича в 2014 году", - пишет эксперт, добавляя, что РФ не претендовала на "Донбасс после 2014 года, призывая Украину уважать поддержанное ООН соглашение Минск-2, обещающее автономию Донбассу". "Неоконсерваторы предпочли вооружить Украину, чтобы вернуть Донбасс силой, а не предоставить ей автономию", - пишет ученый. "Ключом" к долгосрочному миру в Европе является коллективная безопасность, как того требует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Согласно соглашениям ОБСЕ, ее государства-члены "не должны укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств", - заключает Сакс. Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html

https://ria.ru/20231030/peregovory-1906052562.html

https://ria.ru/20231029/bobrov-1905613558.html

https://ria.ru/20231026/ssha-1905238195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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