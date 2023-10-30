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Бречалов: Удмуртия поможет участникам СВО, желающим стать предпринимателями - РИА Новости, 30.10.2023
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Удмуртская Республика
 
10:15 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/udmurtiya-1906093171.html
Бречалов: Удмуртия поможет участникам СВО, желающим стать предпринимателями
Бречалов: Удмуртия поможет участникам СВО, желающим стать предпринимателями - РИА Новости, 30.10.2023
Бречалов: Удмуртия поможет участникам СВО, желающим стать предпринимателями
Власти Удмуртии прорабатывают возможности предоставления льготных кредитов участникам спецоперации из региона, желающим стать бизнесменами, сообщил глава... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:15
2023-10-30T10:15
удмуртская республика
александр бречалов
ижавиа
глазов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 30 окт – РИА Новости. Власти Удмуртии прорабатывают возможности предоставления льготных кредитов участникам спецоперации из региона, желающим стать бизнесменами, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале. В его пресс-службе пояснили, что в удмуртском городе Глазове пришли более 100 человек на открытую встречу главы республики с семьями участников СВО: с руководителем региона пообщались матери и жены бойцов, их отцы и сами ветераны. "Ижавиа" предлагает участникам специальной военной операции и членам их семей промо-тарифы на перелеты со включенным багажом. Обращаю внимание – оформить такие билеты можно только в фирменных кассах. Один из участников встречи, ранее служивший, поднял важные темы: поддержка вернувшихся военнослужащих, которые планируют заняться предпринимательством, увековечивание памяти наших героев", - написал Бречалов.Он отметил, что оба вопроса важны и сейчас находятся в работе. "Прорабатываем возможности предоставления льготных кредитов, приведем в порядок нормативные документы, касающихся установки мемориальных досок", - сообщил Бречалов, добавив, что на встрече также обсуждались вопросы про отпуска, снабжение, выплаты, меры поддержки и личные посылки. "С момента, как мы активно включились в эту работу, в отпуске уже побывали более 320 человек, порядка 90 сейчас отдыхают дома. Уходят на отдых бойцы по согласованию с командованием. Поверьте, мы прикладываем все усилия, чтобы до Нового года все побывали в отпусках. Безусловно, темп отправки в отпуска сильно зависит от обстановки в зоне СВО", – пояснил руководитель региона.Он добавил, что с 1 октября военнослужащим проиндексировали денежное довольствие. Теперь в зоне СВО бойцы будут получать от 210 тысяч рублей, для сравнения – раньше получали от 204 тысяч. Проиндексированная сумма придет бойцам в первый раз в ноябре – за октябрь. В тех же случаях, когда с начислениями довольствий есть проблемы, Александр Бречалов пообещал разобраться вместе с военным прокурором Ижевского гарнизона Владиславом Михалевичем. "Со всеми проблемами мы разберемся вместе. Вы знаете, куда обращаться: к главам городов и районов, к депутатам, в фонд "Защитники Отечества", в Комитет семей воинов Отечества, в военкоматы, в профильные министерства, к волонтерам, к команде правительства, ко мне лично. Мы сейчас все заодно. Никто не откажет в помощи – проконсультируют, подскажут, поддержат. И эти встречи мы обязательно продолжим. Знаю, что вопросы и волнения всегда есть. Будем на связи", – подвел итог встречи Бречалов.
https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1906009258.html
https://ria.ru/20231028/pelmeni-1905785861.html
https://ria.ru/20231026/sobaka-1905365896.html
глазов
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александр бречалов, ижавиа, глазов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Ижавиа, Глазов, Удмуртская Республика (Удмуртия)

Бречалов: Удмуртия поможет участникам СВО, желающим стать предпринимателями

© Фото : brechalov/TelegramАлександр Бречалов на открытой встрече главы республики с семьями участников СВО
Александр Бречалов на открытой встрече главы республики с семьями участников СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : brechalov/Telegram
Александр Бречалов на открытой встрече главы республики с семьями участников СВО
Читать ria.ru в
УФА, 30 окт – РИА Новости. Власти Удмуртии прорабатывают возможности предоставления льготных кредитов участникам спецоперации из региона, желающим стать бизнесменами, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
В его пресс-службе пояснили, что в удмуртском городе Глазове пришли более 100 человек на открытую встречу главы республики с семьями участников СВО: с руководителем региона пообщались матери и жены бойцов, их отцы и сами ветераны.
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"Ижавиа" предлагает участникам специальной военной операции и членам их семей промо-тарифы на перелеты со включенным багажом. Обращаю внимание – оформить такие билеты можно только в фирменных кассах. Один из участников встречи, ранее служивший, поднял важные темы: поддержка вернувшихся военнослужащих, которые планируют заняться предпринимательством, увековечивание памяти наших героев", - написал Бречалов.
Он отметил, что оба вопроса важны и сейчас находятся в работе. "Прорабатываем возможности предоставления льготных кредитов, приведем в порядок нормативные документы, касающихся установки мемориальных досок", - сообщил Бречалов, добавив, что на встрече также обсуждались вопросы про отпуска, снабжение, выплаты, меры поддержки и личные посылки.
"С момента, как мы активно включились в эту работу, в отпуске уже побывали более 320 человек, порядка 90 сейчас отдыхают дома. Уходят на отдых бойцы по согласованию с командованием. Поверьте, мы прикладываем все усилия, чтобы до Нового года все побывали в отпусках. Безусловно, темп отправки в отпуска сильно зависит от обстановки в зоне СВО", – пояснил руководитель региона.
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Он добавил, что с 1 октября военнослужащим проиндексировали денежное довольствие. Теперь в зоне СВО бойцы будут получать от 210 тысяч рублей, для сравнения – раньше получали от 204 тысяч. Проиндексированная сумма придет бойцам в первый раз в ноябре – за октябрь. В тех же случаях, когда с начислениями довольствий есть проблемы, Александр Бречалов пообещал разобраться вместе с военным прокурором Ижевского гарнизона Владиславом Михалевичем.
"Со всеми проблемами мы разберемся вместе. Вы знаете, куда обращаться: к главам городов и районов, к депутатам, в фонд "Защитники Отечества", в Комитет семей воинов Отечества, в военкоматы, в профильные министерства, к волонтерам, к команде правительства, ко мне лично. Мы сейчас все заодно. Никто не откажет в помощи – проконсультируют, подскажут, поддержат. И эти встречи мы обязательно продолжим. Знаю, что вопросы и волнения всегда есть. Будем на связи", – подвел итог встречи Бречалов.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловИжавиаГлазовУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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