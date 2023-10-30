https://ria.ru/20231030/udmurtiya-1906093171.html

Бречалов: Удмуртия поможет участникам СВО, желающим стать предпринимателями

Бречалов: Удмуртия поможет участникам СВО, желающим стать предпринимателями - РИА Новости, 30.10.2023

Бречалов: Удмуртия поможет участникам СВО, желающим стать предпринимателями

Власти Удмуртии прорабатывают возможности предоставления льготных кредитов участникам спецоперации из региона, желающим стать бизнесменами, сообщил глава... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:15

2023-10-30T10:15

2023-10-30T10:15

удмуртская республика

александр бречалов

ижавиа

глазов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 30 окт – РИА Новости. Власти Удмуртии прорабатывают возможности предоставления льготных кредитов участникам спецоперации из региона, желающим стать бизнесменами, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале. В его пресс-службе пояснили, что в удмуртском городе Глазове пришли более 100 человек на открытую встречу главы республики с семьями участников СВО: с руководителем региона пообщались матери и жены бойцов, их отцы и сами ветераны. "Ижавиа" предлагает участникам специальной военной операции и членам их семей промо-тарифы на перелеты со включенным багажом. Обращаю внимание – оформить такие билеты можно только в фирменных кассах. Один из участников встречи, ранее служивший, поднял важные темы: поддержка вернувшихся военнослужащих, которые планируют заняться предпринимательством, увековечивание памяти наших героев", - написал Бречалов.Он отметил, что оба вопроса важны и сейчас находятся в работе. "Прорабатываем возможности предоставления льготных кредитов, приведем в порядок нормативные документы, касающихся установки мемориальных досок", - сообщил Бречалов, добавив, что на встрече также обсуждались вопросы про отпуска, снабжение, выплаты, меры поддержки и личные посылки. "С момента, как мы активно включились в эту работу, в отпуске уже побывали более 320 человек, порядка 90 сейчас отдыхают дома. Уходят на отдых бойцы по согласованию с командованием. Поверьте, мы прикладываем все усилия, чтобы до Нового года все побывали в отпусках. Безусловно, темп отправки в отпуска сильно зависит от обстановки в зоне СВО", – пояснил руководитель региона.Он добавил, что с 1 октября военнослужащим проиндексировали денежное довольствие. Теперь в зоне СВО бойцы будут получать от 210 тысяч рублей, для сравнения – раньше получали от 204 тысяч. Проиндексированная сумма придет бойцам в первый раз в ноябре – за октябрь. В тех же случаях, когда с начислениями довольствий есть проблемы, Александр Бречалов пообещал разобраться вместе с военным прокурором Ижевского гарнизона Владиславом Михалевичем. "Со всеми проблемами мы разберемся вместе. Вы знаете, куда обращаться: к главам городов и районов, к депутатам, в фонд "Защитники Отечества", в Комитет семей воинов Отечества, в военкоматы, в профильные министерства, к волонтерам, к команде правительства, ко мне лично. Мы сейчас все заодно. Никто не откажет в помощи – проконсультируют, подскажут, поддержат. И эти встречи мы обязательно продолжим. Знаю, что вопросы и волнения всегда есть. Будем на связи", – подвел итог встречи Бречалов.

https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1906009258.html

https://ria.ru/20231028/pelmeni-1905785861.html

https://ria.ru/20231026/sobaka-1905365896.html

глазов

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

александр бречалов, ижавиа, глазов, удмуртская республика (удмуртия)