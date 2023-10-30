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В Волновахе задержали подозреваемых в убийстве девяти человек - РИА Новости, 30.10.2023
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21:42 30.10.2023 (обновлено: 23:08 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/ubiystvo-1906294623.html
В Волновахе задержали подозреваемых в убийстве девяти человек
В Волновахе задержали подозреваемых в убийстве девяти человек - РИА Новости, 30.10.2023
В Волновахе задержали подозреваемых в убийстве девяти человек
В Волновахе задержали двоих подозреваемых в убийстве девяти человек — ими оказались российские военнослужащие с Дальнего Востока, проходящие службу по... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:42
2023-10-30T23:08
происшествия
дальний восток
волноваха
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Волновахе задержали двоих подозреваемых в убийстве девяти человек — ими оказались российские военнослужащие с Дальнего Востока, проходящие службу по контракту, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту", — говорится в публикации.В СК уточнили, что сейчас с подозреваемыми проводят следственные и процессуальные действия, чтобы доказать их вину.Об обнаружении тел девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двоих детей сообщили накануне в управлении Следственного комитата по ДНР.Следователи возбудили дело по статье Уголовного кодекса "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних".
https://ria.ru/20231029/tela-1906010699.html
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происшествия, дальний восток, волноваха, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Дальний Восток, Волноваха, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Волновахе задержали подозреваемых в убийстве девяти человек

В ДНР задержали двух мужчин по подозрению в убийстве 9 человек в Волновахе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Волновахе задержали двоих подозреваемых в убийстве девяти человек — ими оказались российские военнослужащие с Дальнего Востока, проходящие службу по контракту, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
«
"В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту", — говорится в публикации.
В СК уточнили, что сейчас с подозреваемыми проводят следственные и процессуальные действия, чтобы доказать их вину.
Об обнаружении тел девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двоих детей сообщили накануне в управлении Следственного комитата по ДНР.
Следователи возбудили дело по статье Уголовного кодекса "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних".
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ПроисшествияДальний ВостокВолновахаСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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