https://ria.ru/20231030/ubiystvo-1906294623.html

В Волновахе задержали подозреваемых в убийстве девяти человек

В Волновахе задержали подозреваемых в убийстве девяти человек - РИА Новости, 30.10.2023

В Волновахе задержали подозреваемых в убийстве девяти человек

В Волновахе задержали двоих подозреваемых в убийстве девяти человек — ими оказались российские военнослужащие с Дальнего Востока, проходящие службу по... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T21:42

2023-10-30T21:42

2023-10-30T23:08

происшествия

дальний восток

волноваха

следственный комитет россии (ск рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Волновахе задержали двоих подозреваемых в убийстве девяти человек — ими оказались российские военнослужащие с Дальнего Востока, проходящие службу по контракту, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту", — говорится в публикации.В СК уточнили, что сейчас с подозреваемыми проводят следственные и процессуальные действия, чтобы доказать их вину.Об обнаружении тел девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двоих детей сообщили накануне в управлении Следственного комитата по ДНР.Следователи возбудили дело по статье Уголовного кодекса "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних".

https://ria.ru/20231029/tela-1906010699.html

дальний восток

волноваха

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дальний восток, волноваха, следственный комитет россии (ск рф), россия