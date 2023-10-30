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В Великом Новгороде арестовали подозреваемого в убийстве прохожего - РИА Новости, 30.10.2023
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13:22 30.10.2023 (обновлено: 16:21 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/ubiystvo-1906147273.html
В Великом Новгороде арестовали подозреваемого в убийстве прохожего
В Великом Новгороде арестовали подозреваемого в убийстве прохожего - РИА Новости, 30.10.2023
В Великом Новгороде арестовали подозреваемого в убийстве прохожего
Мужчина убил прохожего в Великом Новгороде "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений", его задержали и заключили под стражу, сообщила в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:22
2023-10-30T16:21
происшествия
великий новгород
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Мужчина убил прохожего в Великом Новгороде "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений", его задержали и заключили под стражу, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону. Уточняется, что 26 октября около 2 часов ночи в полицию поступило сообщение об обнаружении на дороге по переулку Спортивному 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). "В Великом Новгороде заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве прохожего... По версии следствия, обвиняемый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, действуя умышленно, нанес идущему по дороге потерпевшему множественные удары ногами по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в сообщении. Отмечается, что 35-летний обвиняемый ранее был неоднократно судим.Как уточнили в пресс-службе УМВД России по региону, злоумышленник в ночь на 26 октября распивал дома спиртные напитки, после чего решил прогуляться. При выходе из подъезда он затеял драку с мужчиной, который расклеивал объявления. В результате последний с переломом челюсти обратился за помощью в медицинское учреждение. Далее в районе автовокзала новгородец вступил в потасовку с другим мужчиной, после чего направился в сторону Спортивного переулка. Там ему повстречался третий прохожий, которому он нанёс смертельные удары.
https://ria.ru/20230628/ubiystvo-1880881817.html
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происшествия, великий новгород
Происшествия, Великий Новгород
В Великом Новгороде арестовали подозреваемого в убийстве прохожего

Ранее судимого мужчину арестовали в Великом Новгороде по делу об убийстве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Мужчина убил прохожего в Великом Новгороде "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений", его задержали и заключили под стражу, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону.
Уточняется, что 26 октября около 2 часов ночи в полицию поступило сообщение об обнаружении на дороге по переулку Спортивному 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
«
"В Великом Новгороде заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве прохожего... По версии следствия, обвиняемый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, действуя умышленно, нанес идущему по дороге потерпевшему множественные удары ногами по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 35-летний обвиняемый ранее был неоднократно судим.
Как уточнили в пресс-службе УМВД России по региону, злоумышленник в ночь на 26 октября распивал дома спиртные напитки, после чего решил прогуляться. При выходе из подъезда он затеял драку с мужчиной, который расклеивал объявления. В результате последний с переломом челюсти обратился за помощью в медицинское учреждение. Далее в районе автовокзала новгородец вступил в потасовку с другим мужчиной, после чего направился в сторону Спортивного переулка. Там ему повстречался третий прохожий, которому он нанёс смертельные удары.
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