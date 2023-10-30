https://ria.ru/20231030/ubiystvo-1906147273.html

В Великом Новгороде арестовали подозреваемого в убийстве прохожего

В Великом Новгороде арестовали подозреваемого в убийстве прохожего - РИА Новости, 30.10.2023

В Великом Новгороде арестовали подозреваемого в убийстве прохожего

Мужчина убил прохожего в Великом Новгороде "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений", его задержали и заключили под стражу, сообщила в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:22

2023-10-30T13:22

2023-10-30T16:21

происшествия

великий новгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Мужчина убил прохожего в Великом Новгороде "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений", его задержали и заключили под стражу, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону. Уточняется, что 26 октября около 2 часов ночи в полицию поступило сообщение об обнаружении на дороге по переулку Спортивному 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). "В Великом Новгороде заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве прохожего... По версии следствия, обвиняемый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, действуя умышленно, нанес идущему по дороге потерпевшему множественные удары ногами по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в сообщении. Отмечается, что 35-летний обвиняемый ранее был неоднократно судим.Как уточнили в пресс-службе УМВД России по региону, злоумышленник в ночь на 26 октября распивал дома спиртные напитки, после чего решил прогуляться. При выходе из подъезда он затеял драку с мужчиной, который расклеивал объявления. В результате последний с переломом челюсти обратился за помощью в медицинское учреждение. Далее в районе автовокзала новгородец вступил в потасовку с другим мужчиной, после чего направился в сторону Спортивного переулка. Там ему повстречался третий прохожий, которому он нанёс смертельные удары.

https://ria.ru/20230628/ubiystvo-1880881817.html

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, великий новгород