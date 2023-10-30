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Турция не сможет создать альтернативу Совбезу ООН, заявил эксперт - РИА Новости, 30.10.2023
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17:56 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/turtsiya-1906255947.html
Турция не сможет создать альтернативу Совбезу ООН, заявил эксперт
Турция не сможет создать альтернативу Совбезу ООН, заявил эксперт - РИА Новости, 30.10.2023
Турция не сможет создать альтернативу Совбезу ООН, заявил эксперт
Турция, заявляющая о неэффективности Совбеза ООН и необходимости его замены, не смогла бы на деле создать альтернативную структуру, считает старший... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:56
2023-10-30T17:56
в мире
турция
израиль
реджеп тайип эрдоган
совет безопасности оон
хамас
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Турция, заявляющая о неэффективности Совбеза ООН и необходимости его замены, не смогла бы на деле создать альтернативную структуру, считает старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 октября на фоне удара по больнице в секторе Газа заявил о неэффективности Совета Безопасности ООН. Глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в своей статье, приуроченной к столетию Турецкой республики, указал на неспособность Совбеза ООН решать глобальные проблемы и отметил необходимость создания неких новых международных организаций. По его словам, Турция со "многими игроками" готовится к "многоаспектной международной конъюнктуре". "Они (Турция - ред.) же говорят об этом в связи с конфликтом между Израилем и ХАМАС. Это очередная "удача" турецкой внешней политики, когда можно еще раз заявить себя защитниками угнетенных и обездоленных на всем Большом Ближнем Востоке, а то давно не слышали об этом", - рассказал Андрей Чупрыгин в разговоре с РИА Новости. По мнению собеседника, если бы Турция вдруг решила созвать альтернативный Совбезу орган, туда бы мог войти разве что Азербайджан в качестве благодарности за помощь в карабахском конфликте. "А кого (Турция - ред.) вести за собой будет? Они тюрки, они не арабы. Мы же говорим прежде всего о Большом Ближнем Востоке. Там есть свои акторы, которые не прочь повести за собой весь остальной южный мир", - объяснил он. Более того, если бы Турция вдруг получила постоянное место в Совете Безопасности ООН, такие заявления с их стороны прекратились бы в тот же день, считает эксперт. Он полагает, что так же на высказывания с турецкой стороны повлияло бы урегулирование противостояния между Израилем и ХАМАС. Эрдоган, вероятно, работающий на посту президента последний срок, хочет войти в историю на уровне не ниже основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля, считает Чупрыгин. "Очень хочется, чтобы вспоминали столетиями, может быть, как Сулеймана Великолепного. Для этого надо что-то сделать эпохальное, а эпохальное пока не получается. Ну вот сейчас появилась новая итерация, где, может быть, Турции выпадет шанс так громко о себе заявить", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, совет безопасности оон, хамас
В мире, Турция, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Совет Безопасности ООН, ХАМАС
Турция не сможет создать альтернативу Совбезу ООН, заявил эксперт

Востоковед Чупрыгин: Турция не в состоянии создать альтернативу Совбезу ООН

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседании Совета Безопасности ООН
Заседании Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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Заседании Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Турция, заявляющая о неэффективности Совбеза ООН и необходимости его замены, не смогла бы на деле создать альтернативную структуру, считает старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 октября на фоне удара по больнице в секторе Газа заявил о неэффективности Совета Безопасности ООН. Глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в своей статье, приуроченной к столетию Турецкой республики, указал на неспособность Совбеза ООН решать глобальные проблемы и отметил необходимость создания неких новых международных организаций. По его словам, Турция со "многими игроками" готовится к "многоаспектной международной конъюнктуре".
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"Они (Турция - ред.) же говорят об этом в связи с конфликтом между Израилем и ХАМАС. Это очередная "удача" турецкой внешней политики, когда можно еще раз заявить себя защитниками угнетенных и обездоленных на всем Большом Ближнем Востоке, а то давно не слышали об этом", - рассказал Андрей Чупрыгин в разговоре с РИА Новости.
По мнению собеседника, если бы Турция вдруг решила созвать альтернативный Совбезу орган, туда бы мог войти разве что Азербайджан в качестве благодарности за помощь в карабахском конфликте.
"А кого (Турция - ред.) вести за собой будет? Они тюрки, они не арабы. Мы же говорим прежде всего о Большом Ближнем Востоке. Там есть свои акторы, которые не прочь повести за собой весь остальной южный мир", - объяснил он.
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Более того, если бы Турция вдруг получила постоянное место в Совете Безопасности ООН, такие заявления с их стороны прекратились бы в тот же день, считает эксперт. Он полагает, что так же на высказывания с турецкой стороны повлияло бы урегулирование противостояния между Израилем и ХАМАС.
Эрдоган, вероятно, работающий на посту президента последний срок, хочет войти в историю на уровне не ниже основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля, считает Чупрыгин.
"Очень хочется, чтобы вспоминали столетиями, может быть, как Сулеймана Великолепного. Для этого надо что-то сделать эпохальное, а эпохальное пока не получается. Ну вот сейчас появилась новая итерация, где, может быть, Турции выпадет шанс так громко о себе заявить", - добавил собеседник.
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