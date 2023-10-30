https://ria.ru/20231030/turtsiya-1906069265.html

Турция не хочет точки невозврата с Израилем, сообщил источник

Турция не хочет точки невозврата с Израилем, сообщил источник - РИА Новости, 30.10.2023

Турция не хочет точки невозврата с Израилем, сообщил источник

Турция не нацелена достигать точки невозврата в отношениях с Израилем, но градус жестокости в секторе Газа запредельно высок, заявил РИА Новости дипломатический РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T06:52

2023-10-30T06:52

2023-10-30T06:52

в мире

израиль

турция

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Турция не нацелена достигать точки невозврата в отношениях с Израилем, но градус жестокости в секторе Газа запредельно высок, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником". "Отношения Турции и Израиля в последнее время переживали путь нормализации, был сделан ряд шагов. В частности, назначение послов, совместные проекты в энергетической сфере, шла подготовка к визиту господина президента в Израиль. Понимаете, у турецкой стороны не было и нет намерений достичь той самой точки невозврата в отношениях. Но оставаться безучастным к градусу запредельной жестокости (в секторе Газа - ред.) невозможно. Анкара вновь призывает израильское руководство к благоразумию и к переговорам", - сказал собеседник агентства. По его словам, недавнее заявление президента Турции о намерении объявить Израиль "военным преступником" основано "на фактах жестокости, которую совершила израильская сторона по отношению к мирным жителям в Газе". "Все эти факты собраны и будут приведены к вниманию международного сообщества", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231030/turtsiya-1906066895.html

https://ria.ru/20231029/ekspert-1905956345.html

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в мире, израиль, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году