https://ria.ru/20231030/turtsiya-1906069265.html
Турция не хочет точки невозврата с Израилем, сообщил источник
Турция не хочет точки невозврата с Израилем, сообщил источник - РИА Новости, 30.10.2023
Турция не хочет точки невозврата с Израилем, сообщил источник
Турция не нацелена достигать точки невозврата в отношениях с Израилем, но градус жестокости в секторе Газа запредельно высок, заявил РИА Новости дипломатический РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T06:52
2023-10-30T06:52
2023-10-30T06:52
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израиль
турция
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Турция не нацелена достигать точки невозврата в отношениях с Израилем, но градус жестокости в секторе Газа запредельно высок, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником". "Отношения Турции и Израиля в последнее время переживали путь нормализации, был сделан ряд шагов. В частности, назначение послов, совместные проекты в энергетической сфере, шла подготовка к визиту господина президента в Израиль. Понимаете, у турецкой стороны не было и нет намерений достичь той самой точки невозврата в отношениях. Но оставаться безучастным к градусу запредельной жестокости (в секторе Газа - ред.) невозможно. Анкара вновь призывает израильское руководство к благоразумию и к переговорам", - сказал собеседник агентства. По его словам, недавнее заявление президента Турции о намерении объявить Израиль "военным преступником" основано "на фактах жестокости, которую совершила израильская сторона по отношению к мирным жителям в Газе". "Все эти факты собраны и будут приведены к вниманию международного сообщества", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231030/turtsiya-1906066895.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция не хочет точки невозврата с Израилем, сообщил источник
Турция не хочет точки невозврата с Израилем, но градус жестокости в Газе высок
АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Турция не нацелена достигать точки невозврата в отношениях с Израилем, но градус жестокости в секторе Газа запредельно высок, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником".
Турция готовит международную конференцию по Газе, сообщил источник
"Отношения Турции и Израиля в последнее время переживали путь нормализации, был сделан ряд шагов. В частности, назначение послов, совместные проекты в энергетической сфере, шла подготовка к визиту господина президента в Израиль. Понимаете, у турецкой стороны не было и нет намерений достичь той самой точки невозврата в отношениях. Но оставаться безучастным к градусу запредельной жестокости (в секторе Газа - ред.) невозможно. Анкара вновь призывает израильское руководство к благоразумию и к переговорам", - сказал собеседник агентства.
По его словам, недавнее заявление президента Турции о намерении объявить Израиль "военным преступником" основано "на фактах жестокости, которую совершила израильская сторона по отношению к мирным жителям в Газе".
"Все эти факты собраны и будут приведены к вниманию международного сообщества", - подчеркнул он.
Эксперт назвал риторикой заявления Турции и Ирана по израильскому конфликту