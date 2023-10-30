https://ria.ru/20231030/turkey-1906299651.html
Госдеп ответил на вопрос об исключении Турции из НАТО из-за позиции по Газе
Госдеп ответил на вопрос об исключении Турции из НАТО из-за позиции по Газе - РИА Новости, 30.10.2023
Госдеп ответил на вопрос об исключении Турции из НАТО из-за позиции по Газе
Позиция Анкары по Израилю не повод исключать Турцию из НАТО, заявил официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T22:23
2023-10-30T22:23
2023-10-30T22:23
в мире
израиль
турция
анкара (провинция)
хамас
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Позиция Анкары по Израилю не повод исключать Турцию из НАТО, заявил официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер. "Турция, несмотря на наши разногласия по этому вопросу, остается важным членом альянса", - сказал Миллер на брифинге. Так он прокомментировал предложения рассмотреть вопрос об исключении Турции из НАТО после пропалестинских заявлений из Анкары. По словам Миллера, взгляды на ситуацию в Израиле не единственное, в чем расходятся Вашингтон и Анкара, но США продолжают работать по тем вопросам, где есть согласие, или доводят свою позицию в противном случае. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником" и сделал ряд пропалестинских заявлений. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, турция, анкара (провинция), хамас, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Анкара (провинция), ХАМАС, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Госдеп ответил на вопрос об исключении Турции из НАТО из-за позиции по Газе
Госдеп: Турция осталась важным членом НАТО, несмотря на позицию по сектору Газа
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Позиция Анкары по Израилю не повод исключать Турцию из НАТО, заявил официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер.
"Турция, несмотря на наши разногласия по этому вопросу, остается важным членом альянса", - сказал Миллер на брифинге.
Защита Газы сделает Эрдогана настоящим халифом
Так он прокомментировал предложения рассмотреть вопрос об исключении Турции из НАТО после пропалестинских заявлений из Анкары.
По словам Миллера, взгляды на ситуацию в Израиле не единственное, в чем расходятся Вашингтон
и Анкара, но США
продолжают работать по тем вопросам, где есть согласие, или доводят свою позицию в противном случае.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником" и сделал ряд пропалестинских заявлений.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Израиль заставят платить и каяться
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
"Мы изменим Ближний Восток". Операция в Газе может длиться десятилетия