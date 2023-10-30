Роль Тургенева в мировой литературе обсудят в Москве 1 ноября
© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкВ читальном зале библиотеки - читальни им. И.С. Тургенева
В читальном зале библиотеки - читальни им. И.С. Тургенева
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В рамках празднования 205-летия со дня рождения И.С. Тургенева 1 ноября планируется пресс-конференция, где обсудят роль писателя в мировой литературе и его вклад в сближение культур России и других европейских стран, сообщает пресс-служба Ассамблеи народов Евразии.
Мероприятие состоится в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева (Бобров переулок, 6, строение 1), начало в 13:00.
Ожидается участие известных тургеневедов: председателя Тургеневского общества в Москве Татьяны Коробкиной, старшего научного сотрудника Библиотеки-читальни Елены Петраш, а также представителей творческой группы театрально-музыкального просветительского проекта - драматического концерта "Зов небесный" - актрисы театра и кино Елены Соколовой и руководителя департамента исторической памяти Ассамблеи народов Евразии Игоря Шпынова.
В материале отмечается, что особый акцент будет сделан на драматическом концерте, который прошел 16 октября в Центральном Доме актера им. А.А. Яблочкиной благодаря поддержке Благотворительного фонда актеров и Ассамблеи народов Евразии. Была осуществлена его телезапись. Участники пресс-конференции смогут ознакомиться с отрывками из моноспектакля. В основе его сюжета – история любви русского классика к испано-французской оперной певице Полине Виардо. Автор сценария и режиссер — Заслуженная артистка России Марина Кайдалова.
Моноспектакль актрисы Елены Соколовой идет в сопровождении симфонической музыки в исполнении Академического Большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева Радио "Орфей", написанной специально для спектакля Заслуженным деятелем искусств России, композитором, художественным руководителем и главным дирижером оркестра Александром Клевицким.