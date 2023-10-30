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Москвичей предупредили о ночном тумане - РИА Новости, 30.10.2023
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20:01 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/tuman-1906278851.html
Москвичей предупредили о ночном тумане
Москвичей предупредили о ночном тумане - РИА Новости, 30.10.2023
Москвичей предупредили о ночном тумане
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на вторник: местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T20:01
2023-10-30T20:01
общество
москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на вторник: местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 31 октября и в первой половине дня 31 октября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении. Автомобилистов Москвы попросили быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичей предупредили о ночном тумане

КГХ предупредил москвичей о тумане в ночь на вторник

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТуман в Москве
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Туман в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на вторник: местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на 31 октября и в первой половине дня 31 октября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении.
Автомобилистов Москвы попросили быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Москвичам пообещали потепление до плюс десяти градусов
29 октября, 10:23
 
ОбществоМосква
 
 
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