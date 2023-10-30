https://ria.ru/20231030/tuman-1906278851.html

Москвичей предупредили о ночном тумане

Москвичей предупредили о ночном тумане - РИА Новости, 30.10.2023

Москвичей предупредили о ночном тумане

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на вторник: местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T20:01

2023-10-30T20:01

2023-10-30T20:01

общество

москва

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на вторник: местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 31 октября и в первой половине дня 31 октября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении. Автомобилистов Москвы попросили быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20231029/pogoda-1905937935.html

москва

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общество, москва