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Специалисты КГХ подготовили к зиме столичные цветники
Специалисты КГХ подготовили к зиме столичные цветники - РИА Новости, 30.10.2023
Специалисты КГХ подготовили к зиме столичные цветники
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме столичные цветники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:10
2023-10-30T15:10
2023-10-30T15:10
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петр бирюков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме столичные цветники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили столичные цветники к зимнему периоду. В рамках работ привели в порядок клумбы, провели подкормку растений удобрениями, обработали их от болезней и вредителей. На финальном этапе задекорировали цветники разноцветной древесной щепой, которая дополнительно защитит многолетники и высаженные заранее луковицы тюльпанов от холодов", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Кроме того, в сообщении отмечается, что специалисты провели обрезку растений и закрыли кустовые розы специальным защитным материалом. Заммэра отметил, что тематические клумбы на главных магистралях специалисты оформили в виде национальных узоров и сказочных образов, цветники на Северном речном вокзале украсили синие, желтые и красные геометрические фигуры. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложили яркими орнаментами.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы