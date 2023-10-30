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Специалисты КГХ подготовили к зиме столичные цветники - РИА Новости, 30.10.2023
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15:10 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/tsvetniki-1906180191.html
Специалисты КГХ подготовили к зиме столичные цветники
Специалисты КГХ подготовили к зиме столичные цветники - РИА Новости, 30.10.2023
Специалисты КГХ подготовили к зиме столичные цветники
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме столичные цветники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:10
2023-10-30T15:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме столичные цветники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили столичные цветники к зимнему периоду. В рамках работ привели в порядок клумбы, провели подкормку растений удобрениями, обработали их от болезней и вредителей. На финальном этапе задекорировали цветники разноцветной древесной щепой, которая дополнительно защитит многолетники и высаженные заранее луковицы тюльпанов от холодов", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Кроме того, в сообщении отмечается, что специалисты провели обрезку растений и закрыли кустовые розы специальным защитным материалом. Заммэра отметил, что тематические клумбы на главных магистралях специалисты оформили в виде национальных узоров и сказочных образов, цветники на Северном речном вокзале украсили синие, желтые и красные геометрические фигуры. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложили яркими орнаментами.
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петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы

Специалисты КГХ подготовили к зиме столичные цветники

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыСпециалисты КГХ подготовили к зиме столичные цветники
Специалисты КГХ подготовили к зиме столичные цветники - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Специалисты КГХ подготовили к зиме столичные цветники
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме столичные цветники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили столичные цветники к зимнему периоду. В рамках работ привели в порядок клумбы, провели подкормку растений удобрениями, обработали их от болезней и вредителей. На финальном этапе задекорировали цветники разноцветной древесной щепой, которая дополнительно защитит многолетники и высаженные заранее луковицы тюльпанов от холодов", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Кроме того, в сообщении отмечается, что специалисты провели обрезку растений и закрыли кустовые розы специальным защитным материалом.
Заммэра отметил, что тематические клумбы на главных магистралях специалисты оформили в виде национальных узоров и сказочных образов, цветники на Северном речном вокзале украсили синие, желтые и красные геометрические фигуры. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложили яркими орнаментами.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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