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В ЦБ зафиксировали увеличение числа россиян с тремя и более кредитами
В ЦБ зафиксировали увеличение числа россиян с тремя и более кредитами - РИА Новости, 30.10.2023
В ЦБ зафиксировали увеличение числа россиян с тремя и более кредитами
Постепенно растет число россиян, имеющих три кредита и более: по данным на 1 июля, за первое полугодие 2023 года таких заемщиков стало на 1,4 миллиона человек... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:57
2023-10-30T13:57
2023-10-30T14:44
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Постепенно растет число россиян, имеющих три кредита и более: по данным на 1 июля, за первое полугодие 2023 года таких заемщиков стало на 1,4 миллиона человек больше, говорится в материалах Банка России. "Постепенно растет задолженность заемщиков, имеющих три кредита и более. Увеличилось количество заемщиков, имеющих три кредита и более, - до 11,2 миллиона человек (+1,4 миллиона за полгода)", - сказано в материалах по состоянию на 1 июля 2023 года. По данным регулятора, на 1 июля их доля составила 47% в общем числе граждан, имеющих кредиты (годом ранее – 41%). В свою очередь, за год количество заемщиков, имеющих три кредита и более, увеличилось на 2,2 миллиона человек и достигло 11,2 миллиона. При этом только один кредит последние полтора года стабильно имеют около 21 миллиона заемщиков. Как отмечает ЦБ, число заемщиков увеличилось во всех сегментах потребительского кредитования: за год количество заемщиков, имеющих кредит наличными, выросло на 1,6 миллиона человек, владеющих кредитными картами – на 3 миллиона человек. Количество заемщиков, имеющих автокредит, в последние полтора года существенно не изменилось и находилось в диапазоне 1,5-1,6 миллиона человек.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ зафиксировали увеличение числа россиян с тремя и более кредитами
Число россиян с тремя и более кредитами за полгода выросло на 1,4 млн человек
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Постепенно растет число россиян, имеющих три кредита и более: по данным на 1 июля, за первое полугодие 2023 года таких заемщиков стало на 1,4 миллиона человек больше, говорится в материалах
Банка России.
«
"Постепенно растет задолженность заемщиков, имеющих три кредита и более. Увеличилось количество заемщиков, имеющих три кредита и более, - до 11,2 миллиона человек (+1,4 миллиона за полгода)", - сказано в материалах по состоянию на 1 июля 2023 года.
По данным регулятора, на 1 июля их доля составила 47% в общем числе граждан, имеющих кредиты (годом ранее – 41%).
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В свою очередь, за год количество заемщиков, имеющих три кредита и более, увеличилось на 2,2 миллиона человек и достигло 11,2 миллиона. При этом только один кредит последние полтора года стабильно имеют около 21 миллиона заемщиков.
Как отмечает ЦБ, число заемщиков увеличилось во всех сегментах потребительского кредитования: за год количество заемщиков, имеющих кредит наличными, выросло на 1,6 миллиона человек, владеющих кредитными картами – на 3 миллиона человек. Количество заемщиков, имеющих автокредит, в последние полтора года существенно не изменилось и находилось в диапазоне 1,5-1,6 миллиона человек.
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