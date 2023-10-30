https://ria.ru/20231030/tsb-1906157982.html

В ЦБ зафиксировали увеличение числа россиян с тремя и более кредитами

В ЦБ зафиксировали увеличение числа россиян с тремя и более кредитами - РИА Новости, 30.10.2023

В ЦБ зафиксировали увеличение числа россиян с тремя и более кредитами

Постепенно растет число россиян, имеющих три кредита и более: по данным на 1 июля, за первое полугодие 2023 года таких заемщиков стало на 1,4 миллиона человек... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:57

2023-10-30T13:57

2023-10-30T14:44

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Постепенно растет число россиян, имеющих три кредита и более: по данным на 1 июля, за первое полугодие 2023 года таких заемщиков стало на 1,4 миллиона человек больше, говорится в материалах Банка России. "Постепенно растет задолженность заемщиков, имеющих три кредита и более. Увеличилось количество заемщиков, имеющих три кредита и более, - до 11,2 миллиона человек (+1,4 миллиона за полгода)", - сказано в материалах по состоянию на 1 июля 2023 года. По данным регулятора, на 1 июля их доля составила 47% в общем числе граждан, имеющих кредиты (годом ранее – 41%). В свою очередь, за год количество заемщиков, имеющих три кредита и более, увеличилось на 2,2 миллиона человек и достигло 11,2 миллиона. При этом только один кредит последние полтора года стабильно имеют около 21 миллиона заемщиков. Как отмечает ЦБ, число заемщиков увеличилось во всех сегментах потребительского кредитования: за год количество заемщиков, имеющих кредит наличными, выросло на 1,6 миллиона человек, владеющих кредитными картами – на 3 миллиона человек. Количество заемщиков, имеющих автокредит, в последние полтора года существенно не изменилось и находилось в диапазоне 1,5-1,6 миллиона человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20231023/kredity-1904664313.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф)