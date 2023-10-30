https://ria.ru/20231030/trump-1906307517.html
Фукуяма назвал возможное переизбрание Трампа катастрофой для Европы
Фукуяма назвал возможное переизбрание Трампа катастрофой для Европы - РИА Новости, 30.10.2023
Фукуяма назвал возможное переизбрание Трампа катастрофой для Европы
Всемирно известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что переизбрание Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году станет... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T23:26
2023-10-30T23:26
2023-10-30T23:26
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нато
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 30 окт - РИА Новости. Всемирно известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что переизбрание Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году станет "катастрофой для Европы". Фукуяма заявил об этом в ходе дискуссии с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в рамках форума Economist Government Roundtable в Афинах. Дискуссию транслировал портал государственного телевидения ertnews.gr с переводом на греческий язык. Когда Мицотакиса спросили о сценарии переизбрания Трампа и что это будет для Европы, премьер-министр предпочел не предсказывать результаты выборов в США и сосредоточился на тесных отношениях Греции и США. "Греция и Соединенные Штаты имеют стратегические партнерские отношения, на них не влияет, кто в Белом доме. Я сотрудничал и с президентом Трампом, и с президентом (Джо) Байденом. У нас новое соглашение об оборонном сотрудничестве. У нас есть поддержка обеих партий в конгрессе, которые признают стратегическое значение Греции как оплота стабильности в регионе Восточного Средиземноморья. В Грецию пошли американские инвестиции. Наше сотрудничество расширяется. Наши отношения очень крепкие и будут укрепляться еще больше", - сказал Мицотакис. "Я могу сказать что-то, чего не может сказать премьер-министр", - заметил Фукуяма. "Если Трамп будет переизбран в 2024 году, это станет катастрофой для Европы. Это будет катастрофой", - сказал Фукуяма под аплодисменты присутствующих. "Ясно, что он не хотел сотрудничать с НАТО, он предпочитает Россию Украине, что он друг всех новых популистских партий, он хороший друг Виктора Орбана (премьера Венгрии). Я думаю, что его поддержка всех институциональных структур, созданных после 1945 года, будет несущественной. Но я уверен, что этого (победы Трампа) не случится", - заявил Фукуяма. Фукуяма стал известен благодаря написанной в 1992 году книге "Конец истории и последний человек", в которой предрекал, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства. Его книга вызвала широкий резонанс в научной среде и СМИ. Несмотря на то, что прогнозы Фукуямы не сбылись, к его мнению прислушиваются.
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905422796.html
https://ria.ru/20231025/tramp-1905062643.html
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в мире, греция, европа, сша, дональд трамп, фрэнсис фукуяма, нато, кириакос мицотакис
В мире, Греция, Европа, США, Дональд Трамп, Фрэнсис Фукуяма, НАТО, Кириакос Мицотакис
Фукуяма назвал возможное переизбрание Трампа катастрофой для Европы
Политолог Фукуяма назвал возможное переизбрание Трампа катастрофой для Европы
АФИНЫ, 30 окт - РИА Новости. Всемирно известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что переизбрание Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году станет "катастрофой для Европы".
Фукуяма заявил об этом в ходе дискуссии с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом
в рамках форума Economist Government Roundtable в Афинах
. Дискуссию транслировал портал государственного телевидения ertnews.gr с переводом на греческий язык.
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Когда Мицотакиса спросили о сценарии переизбрания Трампа и что это будет для Европы, премьер-министр предпочел не предсказывать результаты выборов в США и сосредоточился на тесных отношениях Греции и США.
"Греция и Соединенные Штаты имеют стратегические партнерские отношения, на них не влияет, кто в Белом доме. Я сотрудничал и с президентом Трампом, и с президентом (Джо) Байденом. У нас новое соглашение об оборонном сотрудничестве. У нас есть поддержка обеих партий в конгрессе, которые признают стратегическое значение Греции как оплота стабильности в регионе Восточного Средиземноморья. В Грецию пошли американские инвестиции. Наше сотрудничество расширяется. Наши отношения очень крепкие и будут укрепляться еще больше", - сказал Мицотакис.
"Я могу сказать что-то, чего не может сказать премьер-министр", - заметил Фукуяма.
"Если Трамп будет переизбран в 2024 году, это станет катастрофой для Европы. Это будет катастрофой", - сказал Фукуяма под аплодисменты присутствующих.
"Ясно, что он не хотел сотрудничать с НАТО
, он предпочитает Россию Украине
, что он друг всех новых популистских партий, он хороший друг Виктора Орбана
(премьера Венгрии
). Я думаю, что его поддержка всех институциональных структур, созданных после 1945 года, будет несущественной. Но я уверен, что этого (победы Трампа) не случится", - заявил Фукуяма.
Фукуяма стал известен благодаря написанной в 1992 году книге "Конец истории и последний человек", в которой предрекал, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства. Его книга вызвала широкий резонанс в научной среде и СМИ.
Несмотря на то, что прогнозы Фукуямы не сбылись, к его мнению прислушиваются.
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