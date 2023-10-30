https://ria.ru/20231030/trevoga-1906207479.html
В северной части Израиля прозвучала воздушная тревога
В северной части Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 30.10.2023
В северной части Израиля прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в понедельник первый раз за день в северной части Израиля, сообщила Армия обороны Израиля. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:04
2023-10-30T16:04
2023-10-30T16:15
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в понедельник первый раз за день в северной части Израиля, сообщила Армия обороны Израиля."Сирены прозвучали в северном Израиле", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Позднее армия добавила, что сирены также прозвучали в районах, прилегающих к сектору Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, в мире
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, ООН, В мире
В северной части Израиля прозвучала воздушная тревога
Израильская армия сообщила о сиренах воздушной тревоги в северной части страны
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в понедельник первый раз за день в северной части Израиля, сообщила Армия обороны Израиля.
"Сирены прозвучали в северном Израиле", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Позднее армия добавила, что сирены также прозвучали в районах, прилегающих к сектору Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль