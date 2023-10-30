https://ria.ru/20231030/trevoga-1906207479.html

В северной части Израиля прозвучала воздушная тревога

В северной части Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 30.10.2023

В северной части Израиля прозвучала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали в понедельник первый раз за день в северной части Израиля, сообщила Армия обороны Израиля. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T16:04

2023-10-30T16:04

2023-10-30T16:15

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325169_0:124:2849:1727_1920x0_80_0_0_8ce4f1f1342e053015ca29535329da70.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в понедельник первый раз за день в северной части Израиля, сообщила Армия обороны Израиля."Сирены прозвучали в северном Израиле", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Позднее армия добавила, что сирены также прозвучали в районах, прилегающих к сектору Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, в мире