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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.10.2023
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12:23 30.10.2023 (обновлено: 12:24 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/trevoga-1906130639.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.10.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:23
2023-10-30T12:24
в мире
одесская область
киев
украина
алексей гончаренко
верховная рада украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – в 12.05 мск. Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины. После чего украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что судоремонтный завод на юге Украины подвергся атаке. Позднее Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что в результате взрывов на заводе произошел пожар, была повреждена техника предприятия. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html
одесская область
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в мире, одесская область, киев, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы рф
В мире, Одесская область, Киев, Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Харьковской и еще трех областях объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкВид на пригород Полтавы. Архивное фото
Вид на пригород Полтавы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в медиабанк
Вид на пригород Полтавы. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – в 12.05 мск.
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Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины. После чего украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что судоремонтный завод на юге Украины подвергся атаке. Позднее Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что в результате взрывов на заводе произошел пожар, была повреждена техника предприятия.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
 
В миреОдесская областьКиевУкраинаАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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