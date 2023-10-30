https://ria.ru/20231030/trevoga-1906130639.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.10.2023

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:23

2023-10-30T12:23

2023-10-30T12:24

в мире

одесская область

киев

украина

алексей гончаренко

верховная рада украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144043/81/1440438104_0:437:2087:1611_1920x0_80_0_0_505f3dce5dc13c3d750c8a96e90ea49c.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – в 12.05 мск. Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины. После чего украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что судоремонтный завод на юге Украины подвергся атаке. Позднее Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что в результате взрывов на заводе произошел пожар, была повреждена техника предприятия. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html

одесская область

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесская область, киев, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы рф