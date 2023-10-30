https://ria.ru/20231030/trevoga-1906064193.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.10.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:17
2023-10-30T05:17
2023-10-30T05:22
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах начал звучать с 05.09 мск.Ранее воздушная тревога звучала в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906062834.html
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в мире, украина, харьковская область, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу