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Комиссия по ЧС Молдавии приостановила лицензии шести телеканалов - РИА Новости, 30.10.2023
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13:59 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/telekanaly-1906158503.html
Комиссия по ЧС Молдавии приостановила лицензии шести телеканалов
Комиссия по ЧС Молдавии приостановила лицензии шести телеканалов - РИА Новости, 30.10.2023
Комиссия по ЧС Молдавии приостановила лицензии шести телеканалов
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приостановила лицензии шести телеканалов, обвинив их в том, что они якобы преследуют цели по дестабилизации ситуации РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:59
2023-10-30T13:59
молдавия
в мире
илан шор
владимир плахотнюк
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приостановила лицензии шести телеканалов, обвинив их в том, что они якобы преследуют цели по дестабилизации ситуации в стране, сообщил премьер-министр республики Дорин Речан. Ранее в понедельник глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что предложит Комиссии по ЧС приостановить лицензии шести телеканалов, так как они, по его утверждению, представляют риск для безопасности страны. В списке - Orizont TV, ITV, Prime TV, Publika TV, Canal 2, Canal 3. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Он заявил, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. "Сегодня по рекомендации СИБ Комиссия по ЧС приняла решение приостановить действие лицензий шести телеканалов, продвигающих иностранные интересы", - написал Речан на своей странице в соцсети. По его утверждению, эти каналы связаны с олигархом Владимиром Плахотнюком и оппозиционным политиком Иланом Шором. Речан утверждает, что у него есть доказательства того, что данные телеканалы "преследуют интересы за пределами Республики Молдова в дестабилизирующих целях", но сами доказательства не представил. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, но в июне того же года он покинул страну, после чего в августе года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся. Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906131581.html
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молдавия, в мире, илан шор, владимир плахотнюк
Молдавия, В мире, Илан Шор, Владимир Плахотнюк
Комиссия по ЧС Молдавии приостановила лицензии шести телеканалов

Премьер Молдавии Речан: комиссия по ЧС приостановила лицензии шести телеканалов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приостановила лицензии шести телеканалов, обвинив их в том, что они якобы преследуют цели по дестабилизации ситуации в стране, сообщил премьер-министр республики Дорин Речан.
Ранее в понедельник глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что предложит Комиссии по ЧС приостановить лицензии шести телеканалов, так как они, по его утверждению, представляют риск для безопасности страны. В списке - Orizont TV, ITV, Prime TV, Publika TV, Canal 2, Canal 3. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Он заявил, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России.
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"Сегодня по рекомендации СИБ Комиссия по ЧС приняла решение приостановить действие лицензий шести телеканалов, продвигающих иностранные интересы", - написал Речан на своей странице в соцсети. По его утверждению, эти каналы связаны с олигархом Владимиром Плахотнюком и оппозиционным политиком Иланом Шором. Речан утверждает, что у него есть доказательства того, что данные телеканалы "преследуют интересы за пределами Республики Молдова в дестабилизирующих целях", но сами доказательства не представил.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, но в июне того же года он покинул страну, после чего в августе года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся.
Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
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