https://ria.ru/20231030/tambovschina-1906217519.html

Матушкин: Тамбовщина в октябре приняла ряд социально-экономических законов

Матушкин: Тамбовщина в октябре приняла ряд социально-экономических законов - РИА Новости, 30.10.2023

Матушкин: Тамбовщина в октябре приняла ряд социально-экономических законов

На октябрьском заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли ряд важных значимых социально-экономических законов, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T16:30

2023-10-30T16:30

2023-10-30T16:30

тамбовская область

максим егоров

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На октябрьском заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли ряд важных значимых социально-экономических законов, сообщает пресс-служба регионального парламента. Налоговый вычет Так, был принят закон, предусматривающий установление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Как рассказал председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, с такой инициативой выступил глава региона Максим Егоров. "Депутаты поддержали принятие этого закона. Инвестиционный налоговый вычет смогут получать предприятия, которые помогают на безвозмездной основе организациям среднего профессионального образования. Что считается помощью? Это передача имущества или денежных средств, что расширяет материально-техническую поддержку техникумов или колледжей, занимающихся подготовкой востребованных рабочих кадров и специалистов среднего звена, а также привлекает предприятия к процессам подготовки по востребованным направлениям среднего профессионального образования", - сказал Матушкин, которого цитирует пресс-служба. Штрафы для грузовиков Он добавил, что также были внесены изменения в наименования двух источников формирования Дорожного фонда Тамбовской области, касающихся штрафов за нарушение правил дорожного движения "большегрузами". Причем, если порядок зачисления этих штрафов в размере 100% в региональные бюджеты с 2020 года носил временный характер и действовал только до 1 января 2024 года, то теперь в Бюджетном кодексе РФ эта норма закреплена на постоянной основе. Председатель регионального парламента уточнил, что поступление в бюджеты регионов средств от штрафов позволит обеспечить установку и эксплуатацию автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на региональных дорогах, а также обеспечит поддержание дорог в нормативном состоянии, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения. Поддержка медиков В пресс-службе отметили, что развитие мер социальной поддержки медицинских работников - одна из приоритетных задач в регионе. На заседании был принят закон о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей отдельным категориям медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, трудоустроившихся в областные государственные медицинские организации, расположенные в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек. "Теперь выплата распространяется не только на участковых терапевтов и педиатров, но и на "узких" специалистов. Это более 20 медицинских специальностей, среди которых - кардиолог, хирург, онколог, невролог, инфекционист. Мы надеемся, что таким образом увеличится количество врачебного персонала и решится вопрос кадрового дефицита в больницах, поликлиниках", - подчеркнул Матушкин, слова которого приводит пресс-служба. Закон о тишине Также в Тамбовской области предлагают наказывать злостных нарушителей тишины. С 2003 года в регионе установлена административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан. Но органы внутренних дел часто фиксируют факты нарушения одними и теми же лицами повторно. УМВД России по Тамбовской области выступило с законодательной инициативой установить административную ответственность за деяние, совершенное повторно в течение года. "Депутаты Тамбовской областной Думы одобрили законопроект в первом чтении. Законопроектом предлагается установить административную ответственность за повторное совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время. За то же деяние, совершенное повторно в течение года, законопроект предлагает наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей", - подчеркнул Матушкин. Административная ответственность за повторное совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, установлена в Саратовской, Ульяновской, Тульской и Волгоградской областях.

https://ria.ru/20231027/matushkin-1905593795.html

https://ria.ru/20231027/nagrady-1905643648.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, тамбовская областная дума