https://ria.ru/20231030/syroedy-1906140461.html

В Красноярске начался суд над сыроедами, у которых погибла двухлетняя дочь

В Красноярске начался суд над сыроедами, у которых погибла двухлетняя дочь - РИА Новости, 30.10.2023

В Красноярске начался суд над сыроедами, у которых погибла двухлетняя дочь

В Красноярске начался суд над родителями погибшей двухлетней девочки, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:57

2023-10-30T12:57

2023-10-30T12:57

происшествия

красноярск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 30 окт - РИА Новости. В Красноярске начался суд над родителями погибшей двухлетней девочки, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. В середине октября региональный главк СК РФ сообщил, что супружеская пара из Красноярска попала под уголовное преследование после смерти их двухгодовалой дочери в результате заболевания, которое, по версии следователей, родители предпочли лечить только с помощью нетрадиционной медицины; кроме того, родители с рождения не кормили ребенка белковой пищей животного происхождения. "В Октябрьском суде началось рассмотрение дела в отношении родителей погибшей двухлетней девочки. Заседание проходит в закрытом для прессы режиме", - сказал собеседник агентства. По данным местных СМИ, родители практиковали сыроедение, полностью отказались от мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов. Согласно их соцсетям, семья несколько лет назад открыла свой бизнес по продаже домашнего сыродавленного масла, но вскоре после смерти дочери закрыла его. В одном из интервью отец, рассказывая о том, что на свой малый бизнес он получил грант от государства, признался, что его дети не едят "ни молочку, ни мяса", отказываются от вареной еды. Кроме того, мужчина заявлял, что при его образе жизни не нужно обращаться к врачам. Обвиняемые воспитывают ещё двух дочерей - семи и четырех лет. В настоящее время семья находится на контроле органов опеки, начата процедура по ограничению родительских прав.

https://ria.ru/20231026/syroed-1905400741.html

https://ria.ru/20230323/psikhiatriya-1859568517.html

красноярск

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)