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Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 30.10.2023
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14:15 30.10.2023 (обновлено: 14:24 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/svo-1906164455.html
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 30.10.2023
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино
Российские военнослужащие отразили на запорожском направлении атаку в районе Работино, потери противника за сутки составили до 220 солдат, сообщило Минобороны... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:15
2023-10-30T14:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили на запорожском направлении атаку в районе Работино, потери противника за сутки составили до 220 солдат, сообщило Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины и три пикапа", - добавили в МО РФ.Кроме того, как уточнили в военном ведомстве, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица "Мста-Б".
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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино

Минобороны: ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работино

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили на запорожском направлении атаку в районе Работино, потери противника за сутки составили до 220 солдат, сообщило Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины и три пикапа", - добавили в МО РФ.
Кроме того, как уточнили в военном ведомстве, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица "Мста-Б".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 октября, 14:51
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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