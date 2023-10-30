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Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино

Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 30.10.2023

Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино

Российские военнослужащие отразили на запорожском направлении атаку в районе Работино, потери противника за сутки составили до 220 солдат, сообщило Минобороны... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:15

2023-10-30T14:15

2023-10-30T14:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили на запорожском направлении атаку в районе Работино, потери противника за сутки составили до 220 солдат, сообщило Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины и три пикапа", - добавили в МО РФ.Кроме того, как уточнили в военном ведомстве, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица "Мста-Б".

запорожская область

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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)